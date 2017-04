El cántabro Alfonso Urquiza, nuevo campeón de España de judo

Es el primer año que compite en categoría absoluta y ya ha ganado su primer título. El santoñés Alfonso Urquiza se ha proclamado este fin de semana campeón de España en la categoría -81 kilos, al vencer en la final al soriano Alexis Rosa.

"Estoy muy contento porque era el último campeonato de España que me quedaba por conseguir. Lo he dado todo y me voy con la sensación de haber cumplido con mi trabajo", explica exultante Urquiza que completa así un palmarés en el que se encuentra un campeonato de España en categoría cadete y otros tres junior.

El cántabro partía como cabeza de serie en el tatami del polideportivo municipal 'Príncipes de Asturias' de la localidad madrileña de Pinto, lo que le permitió librar la primer ronda. En su estreno sintió los nervios y la presión del primer combate pero a partir de ahí todo fue rodado. Ganó tres combates y se coló en la final.

Allí le esperaba el soriano Alexis Rosa, que no le puso las cosas nada fáciles, pero el cántabro logró imponer su calidad. "Lo he planteado muy bien tácticamente desde el principio. Pude encajar un punto nada más comenzar y a partir de ahí supe rentabilizar mi ventaja hasta el final".

Cómo él mismo dice, un etapa más en su carrera deportiva. El santoñés debutó este año en la categoría absoluta del judo y en lo que va de temporada su balance es un campeonato de España, la disputa de cuatro pruebas del circuito mundial y el puesto número 145 en el ránking internacional. "Estoy muy contento pero quiero más", comenta con bastante ambición.