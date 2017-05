El Estela ya conoce los rivales por el ascenso

El Igualatorio Cantabria Estela, único equipo cántabro de la Liga EBA con posibilidades de lograr el ascenso a la LEB Plata, ya conoce a los tres rivales a los que se enfrentará en Santander los días 19, 20 y 21 de mayo dentro del grupo de la Fase Final en el que ha quedado encuadrado. Un madrileño, un catalán y un valenciano se verán las caras con el equipo cántabro en el parqué del Palacio de los Deportes por la única plaza de ascenso que se pondrá en juego. Será una liguilla de ‘todos contra todos’ y el mejor de los cuatro será el que consiga subir de categoría.

El Real Canoe madrileño quedó segundo del grupo B con un balance de 23 victorias y siete derrotas. Unos números que le permitieron empatar con el primer clasificado, el Eurocolegio Casvi. Sin embargo, un peor registro de anotaciones que su rival privó del campeonato a un equipo caracterizado por jugadores con experiencia que intenta ofrecer un buen espectáculo sobre la cancha. Por las estadísticas que acumula el grupo B, el Canoe podría ser el que más posibilidades tiene de subir. La temporada pasada ascendieron a LEB Plata dos equipos del grupo madrileño.

Del grupo C, el más fuerte históricamente, vendrá a Santander el Recambios Gaudí CB Mollet, que no pudo conseguir el factor cancha en la final a cuatro previa que disputó en la cancha del Flanigan Clavia balear. Su derrota en las semifinales no malogró su buen campeonato. Los de la comarca del Vallés Oriental, en la provincia de Barcelona, lograron el liderato de su grupo con 22 victorias y cuatro derrotas. El Estela se encontrará en la pista con un equipo, como buen catalán, que fomenta el deporte de cantera y no basa su juego en el talento de un solo jugador, sino en la calidad de varios de sus componentes y en el juego colectivo.

Los cántabros también se enfrentarán al filial del Valencia Basket, que terminó la fase regular como tercero del grupo E, tras acumular once victorias y siete derrotas. De los tres rivales que pelearán contra el Estela por el ascenso, quizás el filial valencianista sea el más inexperto a priori. El hecho de ser un equipo filial hace que su plantilla esté formada por jugadores muy jóvenes que, como recuerda el entrenador del Estela, Rafa Pueyo, contrastan esa inexperiencia con un buen físico y un juego agresivo. Su jugador referente es David Guardia, hermano de Salva Guardia, al que Pueyo entrenó en su etapa en el Bilbao Basket.

Sin apenas referencias de ninguno de los tres equipos, el técnico del conjunto cántabro considera que la fase final "va a ser muy difícil" pero que con el apoyo del público "vamos a tener opciones de dar la campanada". La fase final que se disputará en Santander dentro de dos semanas será una liguilla de cuatro equipos en la que subirá a LEB Plata el que quedé campeón. A lo largo de esta semana se conocerá el orden de los partidos que se repartirán entre la tarde del viernes, la del sábado y la mañana del domingo.