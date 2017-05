El DS Auto Gomas quiere que Reñones siga en el banquillo

«Si al final perdemos la categoría no se acaba el mundo». La posibilidad de despedirse de la Liga Asobal este año siempre ha barruntado en el seno del DS Auto Gomas. Presupuesto más bajo de la categoría, epidemia de lesiones, falta de identidad... Sobrevivir era un milagro que al final no se obró. A falta de dos jornadas para terminar la Liga, el equipo de Rodrigo Reñones consumó de manera matemática su descenso a División de Honor Plata. Pero el club no se ha echado las manos a la cabeza. Ha preferido ponerlas sobre la mesa y trabajar de inmediato en la planificación de la próxima temporada. Tal y como adelantó a este periódico su presidente, Servando Revuelta, la intención es contar con una buena plantilla que tenga la base de este año. Y como se presupone que el que decide los jugadores es el entrenador, Revuelta se ha puesto en contacto con Rodrigo Reñones para que siga un año más en el banquillo de La Albericia.

PLANIFICACIÓN Entrenador. El primer movimiento de Servando Revuelta ha sido ofrecer a Rodrigo Reñones seguir en el cargo por un año más. Renovaciones. Río, Lon y Muñiz ya han dicho que seguirán. Se intenta convencer a Makaria, Amarelle, Ernesto y Calderón. Bajas. El lateral izquierdo Pablo Paredes es el único jugador que de momento no seguirá. Ha fichado por el Ciudad de Logroño.

El presidente también ha llamado a las piezas fundamentales de la plantilla para saber sus intenciones. El presidente ya tiene el sí de Óscar Río, Herrero Lon y Diego Muñiz. Tres jugadores experimentados a los que se podrían unir algunos canteranos a los que el DS Auto Gomas pretende renovar. Pero mantener la base del equipo Asobal pasa por convencer también al portero Makaria y al lateral derecho Amarelle, que han ofrecido un buen rendimiento esta temporada. El otro cancerbero Ernesto y Calderón también están entre los elegidos para competir en División de Honor Plata.

Al que está claro que no podrá convencer el presidente es a Pablo Paredes. El lateral izquierdo jugará la temporada que viene en el CB Ciudad de Logroño, tras ser uno de los máximos artilleros de la Asobal este año. El club cántabro lo tendrá complicado para buscarle recambio por la economía de guerra con la que tendrá que volver a contar el año que viene. E incluso más, ya que el descenso de categoría supondrá una reducción drástica en los ingresos del DS Auto Gomas. Su presidente ya avanzó que perder la categoría se notaría en las nóminas de los jugadores que decidan quedarse. En algunos casos, advirtió Servando, llegarán a notar una reducción de entre el 40 y el 50% del sueldo que reza en sus contratos.

Ascenso del filial

El filial del DS Auto Gomas, campeón Regional de Segunda División, logró este fin de semana el ascenso a Primera Nacional en la fase de sector que se ha disputado en Basauri al finalizar en la primera posición. Un ascenso que tratarán de asumir los directivos del club santanderino porque en las filas del equipo figura un buen número de canteranos que pueden aportar potencial a corto plazo al primer equipo. Su presupuesto podría rondar los 30.000 euros. Por su parte, el equipo femenino del Sinfin, que se jugaba subir a División de Plata, acabó tercero en la fase de sector disputada este fin de semana en San Sebastián.