Voleibol Ángel Rodríguez renueva con el Voley Textil Santanderina Ángel Rodríguez juega en la posición de opuesto (al colocador) en el equipo de Cabezón de la Sal. / DM . El jugador de Cabezón de la Sal, máximo anotador del equipo la pasada campaña, se queda en casa a pesar de tener buenas ofertas de otros conjuntos de la Superliga SUSANA ECHEVARRÍA Santander Miércoles, 30 mayo 2018, 17:18

Ángel Rodríguez, jugador que ocupa la posición de opuesto en el Textil Santanderina, seguirá defendiendo los colores del conjunto de Cabezón de la Sal una temporada más. A sus 22 años, Ángel será uno de los pilares del equipo para la temporada 2018-19.

Tras confirmarse la pasada semana la continuidad de Chimo Bárcena , el equipo cabezonense, que jugará su quinta campaña consecutiva en la Superliga masculina, ha conseguido cerrar la renovación de uno de los jugadores más destacados del pasado curso. Rodríguez está muy satisfecho por seguir un año más en la élite con el equipo de su pueblo. «Tenía claro que quería seguir, porque me he sentido muy a gusto aquí durante todo el año», ha manifestado.

La continuidad del cántabro es una gran noticia para el Voley Textil Santanderina. El técnico, José Ignacio Marcos, ha asegurado que el club y el jugador «hemos hecho un esfuerzo para que pueda ser uno de los referentes. Sabemos que ha tenido buenas ofertas de equipos que pelean por objetivos ambiciosos en la Superliga, pero nosotros también hemos puesto todo el empeño para que sea aún más importante en la estructura del equipo».

Ángel Rodríguez y el técnico José Ignacio Marcos. / DM .

Ángel Rodríguez fue el máximo anotador del equipo en la Superliga y uno de los mejores sacadores de la competición, además del MVP de los dos partidos finales. Estas cifras avalan la progresión del diez del Voley Textil Santanderina. Rodríguez catalogó la pasada campaña como «inolvidable, pero no solo por mi rendimiento, sino por el nivel de juego que mostramos todo el equipo y como no, por la afición, que es increíble».

Su rendimiento no pasó desapercibido tampoco para la selección nacional, aunque por motivos académicos tuvo que renunciar a incorporarse hace unas semanas a la concentración del combinado nacional. «Es una pena porque me hizo mucha ilusión cuando me dijeron que estaba en la preselección, pero este año no podía compaginarlo con los estudios. Espero seguir trabajando duro para conseguir otra oportunidad y poder ganarme el puesto con la selección española, porque sería lo máximo», afirma.

Ángel tiene claro que «si conseguimos dar continuidad a lo del año pasado y mantener esa línea, podemos aspirar a más cosas que mantener la categoría», y por eso se muestra optimista con la apuesta del club para crecer socialmente con la campaña #EresTextil. «Si entre todos conseguimos hacer crecer este proyecto, vamos a ser cada vez más importantes en el voleibol nacional».