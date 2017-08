Remo Astillero defiende su título El Regional se pone en juego en aguas de Castro Urdiales. / María Gil Lastra Pedreña parte como alternativa a los azules en el Campeonato de Cantabria de traineras, que se disputa hoy en aguas de Brazomar RAFA GONZÁLEZ Astillero Miércoles, 2 agosto 2017, 07:54

En el Campeonato de Cantabria de traineras, que se disputa hoy a partir de las 19.30 horas en las aguas castreñas de Brazomar, se pone en juego la hegemonía local en el barco grande, y llega marcado por la incógnita sobre la celebración del Campeonato de España en este mismo escenario el fin de semana.

Aún así, la competición se presenta interesante tras los últimos resultados de las pruebas que se han disputado en la bahía de Santander como sucedió en la Bandera de El Corte Inglés. No hay un favorito claro y en esa igualdad radica la clave. Cualquiera puede dar la sorpresa en Brazomar. Por un lado Pedreña parece haber subido un punto en su rendimiento. Por otro, Astillero no acaba de encontrar su mejor versión en lo que va de temporada, pero es teóricamente superior. Si se tira de hemeroteca para intentar adivinar el resultado, en los últimos seis años la gran triunfadora ha sido la 'San José', que domina la competición desde 2011. Con el paréntesis de Castro en 2010, su dominio se prolonga también a 2009 y 2008, mientras que la última victoria de Pedreña data de 2007, que en aquella época aún no había estrenado la 'Seve Ballesteros'.

Tandas perfiladas

Para la jornada de hoy las tandas ya estas perfiladas. En la primera, como es habitual, bogarán los de menor potencial: Castreña, Colindres, Laredo y Pontejos, que bogaran buscando un buen tiempo que les permita superar a alguno de los integrantes de la otra serie.

En la segunda de las tandas están los aspirantes al título. Junto a Astillero, que intentará revalidar un título para el que parte como favorito si no reserva remeros, estarán Pedreña, Santoña y Camargo. Habrá que esperar a ver las opciones que tienen los entrenadores para completar sus cuadrillas.

En la última regata los preparadores tuvieron que hacer encaje de bolillos debido a las ausencias de remeros habituales en las jornadas de fin de semana por cuestiones laborales. Deportistas a los que suplieron remeros no habituales y juveniles. Hoy, con un título en juego, puede haber algo más de compromiso, pero conviene recordar que en la última confrontación los de Pedreña lograron ondear la bandera aventajando en once segundos a los de la 'San José XV'. Las otras dos traineras, Santoña y Camargo protagonizan un duelo particular en la Liga ARC. Los de la 'Virgen del Carmen' comenzaron a buen nivel y estaban destinados a estar por delante de la 'Virgen del Puerto', pero en las últimas regatas los santoñeses parecen haber encontrado su punto de remada y han mejorado los registros camargueses.

Dura competencia

Pedreña llega con mucha moral para intentar superar a los astillerenses, que quieren ondear la bandera por séptimo año consecutivo. Pero los de Vasile Matei deberán tener en cuenta esos once segundos que les sacaron los de Alejandro Mantilla en su última confrontación. Mientras, entre Camargo y Santoña hay también su competencia, ya que no es lo mismo subir al podio como tercero que quedarse fuera de él.