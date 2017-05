"Mis jugadores entienden que ese tiempo muerto es una falta de respeto"

Han pasado casi 24 horas desde la tangana que se produjo al final del partido entre el DS Auto Gomas y el Atlético Valladolid, pero su voz denota que todavía está fastidiado. No sólo por esa derrota por 25-28 que deja a su equipo, el DS Auto Gomas, al borde del descenso sino por ser el protagonista más visible de una tangana cuyo inicio se sitúa en un "empujón" –el acta lo describe como un ‘golpeo con ambas manos en la espalda’– al técnico del Valladolid, Ignacio González. José Manuel Herrero Lon (Santander, 19977), es uno de los capitanes del DS Auto Gomas, amén de uno de sus jugadores más importantes y experimentados. Por eso quizá le duele algo más los hechos, el haber perdido los papeles. "Tenía que haberme controlado más". Aunque también considera que el ruido que se ha armado es más que las nueces que hubo tras el partido. "Es un rifirrafe, como ha pasado cien veces en partidos de balonmano".

El lío comienza a gestarse muy cerca del final del partido. A 2.35 del final y con 24-27 a favor, el Atlético Valladolid pide tiempo muerto. "Como entrenador, a mí no me molesta. Pero yo no lo hubiese hecho. Mis jugadores entiende que ese tiempo muerto es una falta de respeto hacia nosotros", comenta Rodrigo Reñones, entrenador del equipo santanderino. "Aunque yo no le doy mucha importancia, sí es una mecha", añade Herrero Lon. Pero aparte de ese gesto considerado en los deportes de equipo por muchos poco caballeroso, según uno de los capitanes del DS Auto Gomas hubo más. "Cosas que dicen el entrenador del Atlético Valladolid y su ayudante". Cuando finaliza el encuentro, y los jugadores del Valladolid "deportivamente" saludan a los santanderinos, Herrero Lon se dirige al túnel de vestuarios tras el entrenador de los pucelanos. "Voy a recriminarle lo que ha dicho y le empujo por detrás. Me separan, vienen otros, hay forcejeos, entra gente de la directiva a separarnos... Hasta el ‘fisio’ nuestro tiene un corte en la cara, tratando de separar. Puede ser una de las mil que hay". Según el acta, un jugador del Valladolid, Roberto Pérez, también "es empujado" por Herrero Lon cuando trataba de sujetarle.

"Claro que me arrepiento. Mi actuación es mala. Lo que me alarma es que se hable de agresión. Yo no voy a agredir. Pero tenía que haberme controlado un poco más", comenta Lon, que añade que en una situación tan delicada como la que atraviesa su equipo, lo único que pide el conjunto santanderino a todos sus rivales "es un poco de respeto".