Un descendido DS Auto Gomas se despide de su afición

El DS Auto Gomas Sinfín, matemáticamente descendido, quiere despedirse de su afición con una victoria en la penúltima jornada de la Liga Asobal, ante un rival, el BM Villa de Aranda, que se jugará sus últimas opciones de permanencia en La Albericia.

A pesar de no jugarse ya nada, los hombres de Rodrigo Reñones quieren recuperar buenas sensaciones y ser de nuevo competitivos ante su público, al que este año no le han podido ofrecer muchas victorias, por lo que no le pondrán las cosas fáciles al BM Villa de Aranda.

Para ello, la plantilla del DS Auto Gomas Sinfín tendrá que hacer frente a un BM Villa de Aranda que llegará a Santander jugándose la vida en la Liga Loterías Asobal. Los burgaleses se encuentran en el segundo puesto de descenso, aunque empatados a puntos con el Frigoríficos Morrazo, con quienes tienen perdida la diferencia de goles particular, por lo que no pueden fallar en ninguna de las dos jornadas que restan de competición.

Para el partido, Reñones seguirá sin poder contar con Pla en esta jornada, quien continúa recuperándose de su lesión muscular en el abductor, y entrará en la convocatoria, por primera vez, el jugador del equipo filial Rubén Carvajal, que ha firmado una buena campaña con el conjunto de Segunda División, que logró el ascenso a Primera Nacional el pasado fin de semana.

El club espera recibir la visita de numerosos aficionados del BM Villa de Aranda y la cita ha sido designada como el último de los tres días del Club acordados por los socios en la asamblea general del pasado mes de julio, por lo que las entradas para público general tendrán un incremento de precio hasta los 20 euros adulto y 8 euros para infantil o juvenil. Los abonados tendrán acceso gratuito con su carnet sin necesidad de retirar entrada previamente.