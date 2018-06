La Bandera Sotileza abre hoy el calendario

Pedreña presentasu plantilla con un ambicioso objetivo:el ascenso a ACT

Ayer se presentó la plantilla de Pedreña de 2018, una cita a la que estaban convocados todos los remeros de la entidad a un acto con los patrocinadores y autoridades para dar a conocer las novedades de este año. En cuanto al equipo absoluto, que este año bogará enARC 1 y nos descarta atacar un ambicioso objetivo como es su regreso a la Liga ACT, estará entrenado por el pedreñero Ángel Gómez Bedia y contará con un total de 21 remeros de los cuales ocho son propios, once propios canteranos y dos no propios. En consecuencia, no tendrán ningún tipo de problema para cumplir los cupos que se exige en la competición.

La ilusión es el denominador común entre los componentes de la cuadrilla de hacer una buena campaña en la ARC 1, si bien reconocen que hay mucho nivel y que deberán estar al máxima en cada regata si quieren optar a los primeros lugares. Junto a Astillero, el otro equipo cántabro en la segunda categoría del banco fijo, los trasmeranos están llamados a ser uno de los equipos que ocupen la zona noble de la clasificación. Pero solo hasta que arranque la competición oficial podrán ratificarse o no los pronósticos.