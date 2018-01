Juegos Olímpicos de Invierno-PyeongChang 2018 «Tenía bastante confianza» Laro Herrero competirá en Pyeongchang en sus segundos Juegos Olímpicos. / Blanca Carbonell El cántabro Laro Herrero entra en la lista del equipo olímpico para PyeongChang, en los que serán sus segundos Juegos de Invierno MARCO GARCÍA VIDART Santander Viernes, 26 enero 2018, 17:28

«Tranquilo tampoco estaba. Eso lo estaría si fuese el número 10 del mundo. Pero tenía bastante confianza. Sabía que tenía muchas probabilidades». Desde este jueves, el cántabro Laro Herrero (Olea, 17 de enero de 1990) sabe que tiene que hacer la maleta más especial para un deportista. Esa que, además de su equipo de 'rider' de snowboard de alto nivel, estará llena de las ilusiones más especiales de todas.

El 7 de febrero, la maleta de Laro Herrero será una más de entre la delegación española que ponga rumbo a Pyeongchang, la ciudad surcoreana que albergará los Juegos Olímpicos de Invierno. Será la segunda vez que el 'rider' campurriano compita en la nieve olímpica, después de debutar hace cuatro años en los Juegos Olímpicos de Sochi (Rusia).

El nombre del cántabro no estaba en la selección que se presentó el miércoles en la sede del Consejo Superior de Deportes. En esa nómina había once deportistas -seis de nieve y cinco de hielo-, entre ellos sus compañeros de fatigas desde hace años en el snowboard cross nacional, el guipuzcoano Lucas Eguibar -que será el abanderado de España- y el ceutí Regino Hernández. Pero la Federación Española de Deportes de Invierno avisaba ese mismo día de que en pocas horas podría conocerse si España tendría alguna plaza más, debido a la reorganización de las mismas que haría la Federación Internacional. Así fue y el cántabro entró en el equipo nacional. Él, aunque no estaba tranquilo, «tenía bastante claro» que podía estar en el combinado español.

«Llego muy motivado y he entrenado mucho. Si tengo un buen día y cuadra todo...»

Junto a los tres 'riders', viajarán a Corea del Sur Javier Fernández, Felipe Montoya, Sara Hurtado y Kirill Jalyavin (patinaje artístico); Ander Mirambell (skeleton); Juan del Campo (esquí alpino); Imanol Rojo y Martí Vigo (esquí de fondo); y Queralt Castellet (snowboard halfpipe).

«Llego muy motivado»

El campurriano está «muy contento» por formar parte de nuevo de unos Juegos Olímpicos, a pesar de que ha estado «en el límite». Y su estado de forma le hace ser optimista para la cita surcoreana. «Llego muy motivado, con muchas ganas. Y con posibilidades de hacerlo bien. He entrenado mucho. Si tengo un buen día y cuadra todo...». El 'rider' cántabro sabe muy bien de lo que habla. Porque en su especialidad, el snowboard cross, un excepcional momento de forma puede no servir de nada. Media docena de deportistas compite a la vez en una bajada llena de curvas y saltos. Y las caídas están a la orden del día. Él mismo padeció esa mala suerte en su primera participación olímpica. En Sochi, en la ronda de octavos de final, el cántabro se fue al suelo tras un salto. Lo peor es que muchas veces en las caídas los 'riders' arrastran, sin querer, a otro rival. Da igual que uno se llame Alex Pullin, el australiano que es líder de la Copa del Mundo. «En esto no hay favoritos», apunta el cántabro.

Herrero espera que ese gran día en el que cuadra todo en la carrera de un practicante de snowboard cross «llegue en estos Juegos Olímpicos». Últimamente, ha brillado en la prueba de la Copa del Mundo que tuvo lugar a finales de diciembre en la localidad italiana de Cervinia, en la que obtuvo el puesto 23º «y me clasifiqué para las finales». En la general de esa competición, el campurriano es cuadragésimo quinto, con 191,80 puntos.

La designación olímpica le pilló al cántabro en la localidad búlgara de Bansko, donde este fin de semana compite en otra prueba de la Copa del Mundo. A la vuelta, apenas estará unos días en casa antes de emprender el viaje hacia Corea del Sur. El 15 de febrero será el gran día para Laro Herrero y sus compañeros, con las series clasificatorias y las finales. El cántabro llegará a ese día con toneladas de ilusión y de buenos entrenamientos. Sólo faltará «ese poco de suerte» para brillar en los Juegos.