Una hora y media de una mañana de domingo. Y en ese rato en San Román, gritos de ánimo, un abrazo en el tercer tiempo... El Senor Independiente pide ayuda. Pero no para disfrutar de una final de Copa ante el Quesos, o para retar a El Salvador en una semifinal... Esta vez es para algo más serio. Por primera vez, se pide a los que alguna vez han disfrutado con un partido de rugby de los verdes, que vayan a ayudar en un mal momento. Su equipo está tocado en lo anímico porque una racha de lesiones que ningún rugbier de la plantilla santanderina recuerda, ha arrasado el vestuario. "Nos vendría bien una mano en el hombro. El equipo somos los jugadores, la directiva, los que colaboran de un modo un otro... Pero también la grada. El Senor Independiente somos todos".

Las palabras de Javier de Juan (Córdoba, 1991) son siempre mesuradas. Tanto en los momentos en los que se sueña con algo grande, como ahora. Esa voz tranquila resume con cierto tono de resignación el momento que vive el Senor, el equipo del que es capitán desde hace dos temporadas. En el partido del domingo ante el Cisneros, otro compañero, Patricio ‘Carucha’ Orduña, se lesionaba para toda la temporada. El cuarto jugador verde que cae para toda la campaña, tras Jack Hughes, Aldo Cornejo y Damián Jurado. Todos ellos o titulares o muy habituales en el quince santanderino. En el vestuario ni se creen lo que están viviendo. "Yo no lo he visto en mi vida. Y tampoco ningún compañero".

Los silencios e incluso las lágrimas de pura impotencia que se vivieron en Madrid precedieron a un tristísimo viaje de vuelta – "una mierda", resume de forma explícita De Juan– tras la tercera derrota seguida del equipo. "No se puede achacar toda la culpa a las lesiones, pero nos están trastocando mucho", señala el capitán del Senor. "A esos lesionados de larga duración se suman otros jugadores –Lucas Santa Cruz, Berni Vázquez, Mariano García, David del Río, Agustín Sehmsdorf...– con dolencias para corto o medio plazo. Eso provoca que la plantilla se esté acortando, tanto para partidos como para entrenamientos. Y hay gente tocada que está forzando para jugar".

"Yo sé que somos capaces de jugar bien, pero debemos tener más regularidad"

Las siete victorias y otras tantas derrotas en la División de Honor, unido a la eliminación en cuartos de Copa del Rey ante el Ordizia, hacen que el momento de los santanderinos sea cuanto menos delicado. Y De Juan tampoco quiere escudarse en las lesiones. "Cuando jugamos de acuerdo al sistema que tenemos diseñado, lo hacemos bien. El problema es que ese sistema inicial casi no lo hemos hecho. Muchas veces somos anárquicos, nos salimos de ese sistema diseñado y nos ponemos a improvisar", sentencia el cordobés. "Nos hace falta un poco más de disciplina en el juego", que acompañaría a la gran virtud del Senor. "La gente se parte la cara trabajando, tanto en los partidos como en cada entrenamiento".

El play off, posible

La clasificación de la División de Honor dicta que el Senor es séptimo. La primera posición para quedarse sin un play off por el título que juegan los seis primeros clasificados. Pero el sexto, el Ordizia, está a apenas tres puntos. "Yo sé que somos capaces de jugar bien. O incluso muy bien. Pero lo hacemos en determinados momentos. Sé que se puede jugar el play off. Pero debemos tener más regularidad. Y sobre todo, no esperar a que pinchen nuestros rivales por esa sexta plaza, Ordizia y Gernika".

Este domingo, frente al colista de la Liga, el Getxo, será la primera oportunidad para echar una mano al Senor. Para hacer gala de esos valores de los que el rugby presume por todo el mundo y para ayudar al equipo santanderino a ver algo de luz al final del túnel. "Quien haya jugado alguna vez a este deporte, que venga a vernos. Es una hora y media del domingo. Porque lo que más agradecemos los jugadores es el cariño de los aficionados", concluye el capitán de un equipo verde que promete "luchar hasta el último minuto" por seguir entre los mejores del rugby español.