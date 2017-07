Castro Urdiales acogerá el Nacional de traineras María Gil Lastra La Federación Española correrá con todos los gastos de organización, aunque no habrá premios para los participantes, entre los que estará la trainera de Astillero RAFA GONZÁLEZ Santander Martes, 11 julio 2017, 07:08

Al final Castro será el escenario del Campeonato de España de traineras que tendrá lugar los días 5 y 6 de agosto en aguas de la ensenada de Brazomar. La Federación Española por fin decidió cerrar el lugar de celebración y correr con todos los gastos de organización ante la ausencia de apoyo económico por parte de otros estamentos.

El presidente de la Federación Cántabra, Víctor Canal, expuso ante los responsables de la Nacional la situación que había en la región respecto a esa competición y en la que el apoyo económico no podía llegar de ninguna de las partes implicadas, por lo que finalmente la Española correrá con todos los gastos de organización y será un campeonato sin premios.

El Ayuntamiento de Castro Urdiales apoya el evento y será el responsable de las infraestructuras para la competición. El club Castreña realizará el balizaje que será costeado por la Nacional. El presidente de la territorial entendía que era la mejor fórmula posible, ya que su federación no tiene posibilidades económicas para apoyar la competición, por lo que centra sus recursos en el remo regional.

Una competición que no contará con premios para los participantes, pero desde Madrid saben que si no se celebra en una localidad cercana al País Vasco las ausencias podrían hacer suspender el campeonato, ya que no hay ninguna contraprestación económica para los participantes, ni por kilometraje ni por dietas de participación.

Al final los clubes vascos serán mayoría y por Cantabria solo competirá Astillero. Los restantes clubes regionales –Pedreña, Camargo, Santoña, Laredo, Castreña y Colindres–, deberán hacer frente a sus compromisos en las regatas de la ARC.

Regata ACT en Santander

La regata que debe organizar Astillero como miembro de la Liga ACT tendrá lugar en aguas de Santander el 22 de julio, ya que el escenario de la ría astillerense está descartado. Inicialmente está previsto desarrollar la prueba en el abra del Sardinero, estando las balizas de salida y meta en la zona de los tres galeones que forman parte de la exposición ‘El Hombre y la mar’, mientras que las balizas de ciaboga estarán fondeadas con rumbo enfilando hacia Cabo Menor. La regata está prevista que se dispute a las 18.00 horas.