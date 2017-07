Castro Urdiales se queda sin Campeonato de España La ‘San José XV’ sólo pudo superar a los gallegos de Ares en la regata de ayer en Ciérvana. / Jordi Alemany El Campeonato de España, que debía celebrarse el próximo fin de semana en la localidad cántabra, será finalmente en Mundaca RAFA GONZÁLEZ Ciérvana Lunes, 31 julio 2017, 08:39

Definitivamente el Campeonato de España de Traineras no se celebrará en Castro Urdiales y se trasladará a la localidad vizcaína de Mundaca, manteniendo la fecha del próximo fin de semana. La Federación Vasca y la ACT llegaron ayer a un acuerdo ante la situación que se vivía con relación al Nacional y su celebración en aguas de Castro Urdiales. Los clubes no querían parar a estas alturas de la temporada y por ello forzaron esta solución. La categoría masculina se desarrollará a doble jornada, mientras que las féminas tan sólo en una para que puedan hacer frente a sus compromisos con la Liga guipuzcoana.

Ayer la Federación Cántabra manifestaba que no tenía constancia de que la normativa se hubiese enviado a alguna de las federaciones autonómicas, ni que en la web de la Española se hubiese publicado. También indicaba que no se había comunicado el cambio de sede ya que en la última asamblea de la Española el lugar aprobado era Castro Urdiales. Por eso, el campeonato va a ser impugnado por la Federación Cántabra, al entender, que el cambio de sede se debía aprobar en una asamblea o bien a través de la comisión delegada.

También indicaba que la falta de comunicación por parte de la Española con la territorial cántabra obedecía a la falta de compromiso para celebrar en Castro la competición. Así mismo indicaba que por parte de la Española no se habían transferido los 3.500 euros para los gastos de balizaje y la modificación del convenio. Para finalizar indicaba que la Federación Cántabra no había renunciado oficialmente al campeonato. Inicialmente la propuesta de la Cántabra había sido aprobada por la Española, pero en el convenio enviado pretendía que la territorial que preside Víctor Canal hiciese frente al coste del campeonato que en organización llega a los 6.000 euros, 3.500 de balizaje más las dietas y gastos de alojamiento y manutención de diez personas. Canal estima que no puede quitar el poco dinero de los clubes regionales para un campeonato en el que sólo puede participar un barco de la región.

Astillero, undécima en Ciérvana

La 'San José XV' mejoró en la jornada de ayer en Ciérvana respecto a la regata del sábado en Guecho y finalizó undécima por delante de su rival por el descenso, los gallegos de Ares, a los que recortó un punto en la clasificación. La victoria en la localidad vizcaína fue para Urdaibai, que superó a Hondarribia y a Zierbena.

La salida de las cuatro traineras de la primera tanda fue muy fuerte, pero Cabo fue el que marco la pauta y logró coger la proa de regata, aventajando en tres segundos a los otros botes. Una vez que se normalizó el ritmo de la boga los astillerenses se acercaron a la proa de regata e igualaron con Cabo, al mismo tiempo que superaban a Ares en tres segundos.

La primera ciaboga la dio en primera posición Ondárroa, seguida de Astillero, Cabo y Ares. En el segundo largo la situación de la regata se estabilizó, si bien los de Ondárroa se mantuvieron en la primera plaza y por detrás Cabo, Astillero y Ares navegaban en el mismo segundo. No hubo cambios en la segunda maniobra y de cara al tercer largo los cuatro barcos mantuvieron sus posiciones con opciones de darse cualquier resultado entre Ondárroa y Cabo. Los astillerenses mantenían su duelo particular con Ares por terminar terceros y las diferencias eran mínimas entre los dos barcos. En el último largo los gallegos parecían enseñar la popa a los de Iván Gómez, pero los azules supieron reaccionar y alcanzar la tercera posición.