Las cinco del Besaya La Bolística reúne a un repóquer de jugadoras para «disputarle la Liga» a La Carmencita | La formación femenina de la decana comenzará a entrenar en enero con Miriam Velarde, Laura Abascal, Patricia Revuelta, Rebeca Bustara y Jennifer Fernández en sus filas Rebeca Bustara, Jennifer Fernández, Miriam Velarde, Patricia Revuelta y Laura Abascal posan en la bolera Carmelo Sierra de Torrelavega. / Luis Palomeque LEILA BENSGHAIYAR Santander Sábado, 11 noviembre 2017, 11:57

La Bolística ha embocado. Si ya había recuperado el esplendor de su equipo masculino, ahora la decana ha armado una formación femenina con algunas de las mejores bolistas cántabras con la que luchar por todos los títulos en 2018. El derbi está servido. Desde que hace dos años impulsó su formación de féminas, La Carmencita –vigente campeona de Liga y Copa–, ha dominado el bolo palma. Ahora la sana rivalidad está servida. Dos equipos de entidad y gran calidad se verán las caras y se disputarán todos los títulos para deleite de los aficionados. Cinco nombres propios para escribir en mayúsculas que darán que hablar.

Y es que Torrelavega Siec amenaza con erigirse en una peña temible en su versión femenina. Lo hará gracias a la actual campeona de España, una Patricia Revuelta a la que ha birlado a La Carmencita. También a los santanderinos dijo que no hace un par de años Laura Abascal –también campeona de España– y que tras un año en blanco por estudios regresa a los bolos gracias al impulso de la peña del Besaya. Y junto a ellas la asturiana MiriamVelarde, Rebeca Bustara y Jennifer Fernández, todas ellas procedentes de Mazcuerras. Después de un periodo de incertidumbre, el bolo palma femenino comienza a repuntar en Cantabria.

«Hace tiempo los bolos femeninos estaban muy consolidados, pero sí es cierto que hace dos años pegaron un bajón y ahora se está de nuevo recuperando, en parte gracias a las escuelas de bolos y ligas femeninas escolares» explica Luis Ángel Mosquera, presidente de la Peña Bolística de Torrelavega. «Parece que no juega nadie, pero no es así. Cada vez hay más fichas y va en aumento», recalca.

Una a una Miriam Velarde Soberón. (Mieres, 07-06-1995). Proviene de la desaparecida Peña Mazcuerras. Será la capitana del equipo. Patricia Revuelta Martínez. (Santander, 08-09-1987). Es un fichaje proveniente de La Carmencita, la peña, hasta ahora, más ambiciosa. Laura Abascal Saéz. (La Cavada, 29-05 1987). Uno de los retorno más esperados. Vuelve a las pistas tras un año sabático. Militaba en Campoo de Yuso. Rebeca Bustara Díaz. (Mazcuerras, 04-06-1991). Llega de la Peña Mazcuerras. Jennifer Fernández Crespo. . (Gandarillas, 12-09-1995). Llega de la Peña Mazcuerras, es la suplente del equipo.

Un exponente de esta caída y posterior repunte es la desaparición de la Peña Bolística Mazcuerras, aunque lejos de dejar huérfana la categoría ha alimentado involuntariamente al nuevo equipo en Torrelavega y con grandes aspiraciones, como relata una de sus jugadoras y capitana del equipo, Miriam Velarde. «A nivel individual todas somos de la parte alta del ránking, y aunque somos un equipo nuevo y todavía no podemos valorar, vamos intentar competir al máximo y desde luego luchar para ganar». La bolista, que además es vocal en la Federación Española, está muy «contenta y orgullosa» por poder defender esta temporada los colores de la peña decana, sobre todo después de haberse quedado sin equipo: «Hemos recibido apoyo del Ayuntamiento de Torrelavega y también de la Peña Bolística y de Siec –patrocinador del club–. Se nota la ilusión y las ganas de crear este nuevo equipo».

Las jugadoras han captado ayudas u subvenciones para el equipo que suponen casi el 70% de la financiación

Encontrar nuevas ayudas económicas ha sido una labor mucho más ardua y complicada. Apesar del empeño que desde instituciones como el Ayuntamiento se ha puesto en promocionar e impulsar los bolos femeninos, han sido las propias jugadoras quienes han buscado ayudas y subvenciones. Sus gestiones a la hora de sacar recursos para destinar al equipo han resultado imprescindibles, aportando casi el 70% de la financiación. Acciones que van desde dirigirse a otras peñas hasta solicitar subvenciones a la Consejería de Bienestar Social, a través de ayudas como Universo Mujer, que tienen como objetivo fomentar el patrocinio en el deporte femenino. «Ellas se autogestionan. Son chavalas muy entusiastas y abren caminos para poder crecer. Son las que más se han movido para darle un empujón al equipo», confirma Mosquera.

Nuevo derbi

Con la creación de este nuevo club en la capital del Besaya y los movimientos de jugadoras que se han dado este otoño, La Carmencita tendrá mucha más competencia. De hecho, quieren quitarle la Liga. Una Liga que tendrá mucha más emoción. Esto aporta un plus de interés a una mázima competición que amenazaba con convertirse en un monólogo de las de El Verdoso. Ahora resultará mucho más competitiva y promete la instauración de un nuevo derbi: La Carmencita versus la Bolística. Será «un partido muy bonito y muy disputado en el que habrá que quitar los nervios, porque al final es un encuentro más», explica una Patricia Revuelta que no se esconde. Quiere «quitarlas la Liga». Precisamente a sus compañeras, porque ella fue una de las jugadoras que levantó ese título de 2017. «La Carmencita es la peña más ambiciosa, pero la oferta que me hicieron era fuerte. Va a ser un equipo luchador, hecho para optar a la Liga», reivindica.

Ayudas para encontrar patrocinadores Las ayudas Universo Mujer, impulsadas por el Consejo Superior de Deportes, tratan de fomentar la inversión en el deporte femenino. Tienen por objetivo que realizar un mecenazgo en este área tenga un componente de retorno en las empresas que desembolsan cantidades en concepto de patrocinio. De esta manera, las entidades que aporten una dotación económica a equipos femeninos obtendrán una deducción en materia fiscal a la hora de presentar sus declaraciones, entre otros beneficios. Estas ayudas están enmarcadas dentro del plan integral para el desarrollo y fomento del deporte femenino español, y están promovidas por el Consejo Superior de Deportes y el Gobierno de España.

Laura Abascal vuelve a los corros después de un año sabático dedicado a los estudios. Lo hace tentada por la seriedad y garantías del proyecto torrelaveguense, y también ve el derbi «complicado pero con posibilidades de victoria». La de La Cavada cree que con «mentalidad positiva, entrenando duro y una buena estrategia, todo es posible». Además, contar entre sus filas con una jugadora como Patricia le da un plus de seguridad importante. «Sacaba las castañas del fuego a La Carmencita en muchas ocasiones. Era determinante; se echaba el equipo a la espalda y tiraba mucho del carro. Es una suerte contar con ella» comenta. Y lo dice alguien que ya lo ha ganado todo. Ligas, Campeonato de España, de Cantabria. En su palmarés no falta nada. Espera engrosarlo en 2018. «Tengo todo lo que se puede ganar, pero siempre gusta seguir ganando».

Abascal está deseando comenzar los entrenamientos el próximo enero para ir acoplándose a las que serán sus nuevas compañeras y además, tiene una cuenta pendiente. Quiere quitarse el «sabor agridulce» que le dejó su despedida. Ella misma lo admite: «No estaba desplegando mi mejor juego». Quiere resarcirse. «Para mí es muy mportante hacer de nuevo un buen papel». Ahora que viene «descansada y sin tanta presión» puede llegar a luchar de nuevo por el Campeonato de España siempre que de lo «mejor de mí». La bolista tiene intención de repetir experiencia. «Cuando gané fue el mejor momento de mi vida. Quiero repetirlo».