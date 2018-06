Bolos El clásico se juega en Noja Iturbe, al birle, ante la atenta mirada de Lavid, González y Salmón. / Sane Borbolla y Los Remedios buscan aguantar el pulso por el liderato, mientras que Torrelavega huir del descenso DAVID PÉREZ Santander Sábado, 16 junio 2018, 08:44

En otras temporadas lo habitual sería ver cómo Hermanos Borbolla y Puertas Roper se alternan el liderato del campeonato de La Liga. Una dictadura que está en pie desde 1999, salvo alguna sorpresa como la que dio Peñascastillo en 2014. Sin embargo, la situación actual nada tiene que ver con épocas anteriores. Los de Noja, desde su tercer puesto y en su intento de recuperar la posición que ha mantenido durante estos últimos años, tratará de no descolgarse mañana de la pelea por el liderato en la Municipal a las 18.00 horas. Precisamente frente a los de Maliaño.

Entre las cuadrillas se respiran diferentes ambientes. El presidente de Roper, Gerardo Castanedo, considera que las sensaciones con las que se va a encarar el duelo contra los de Noja no son las mejores. «No son muy buenas porque contra Pontejos perdimos un punto cuando íbamos ganando 3-0 y a continuación caímos ante Peñacastillo en un mal partido. Pero esperemos cambiar la dinámica y conseguir algún punto».

En cambio, el mandatario de Noja, Pepe Borbolla, se ve «con capacidad de ganar La Liga» y entiende que «no se le puede dar por perdida». El presidente de los nojeños divisa en el encuentro una nueva oportunidad para progresar. «Yo creo que es una buena ocasión para no desengancharnos de la lucha por el primer puesto». Pese a la derrota en la decimoquinta jornada ante La Rasilla, Hermanos Borbolla se encuentra con buenas impresiones. El martes cuajó un buen partido frente a Los Remedios en la ida de los cuartos de final de la Copa y se hizo con el triunfo.

Con objetivos diferentes, la peña encabezada por Rubén Haya no se plantea por el momento alcanzar puestos en la zona noble, ya que cuando tuvo la posibilidad de aproximarse a los puestos de la parte alta de la tabla no la aprovechó. El escenario ahora se presenta más bien como una cuesta empinada en la que son «demasiados los equipos los que se encuentran por delante». Por ello, los de Maliaño se tendrán que centrar mientras tanto en dar un paso tras otro y en escalar posiciones en la clasificación. Los visitantes atraviesan un momento difícil en el que no están saliendo las cosas y en el que «el juego tampoco está acompañando». Sin embargo, los bolistas saben que se trata de un partido importante. Una posible victoria podría revitalizar el ánimo de la cuadrilla. «Si logramos ganar en Noja, lo cual es complicado, no cabe duda que sería una inyección de moral para subir puestos», asegura Castanedo.

Un partido sin favoritos

Según el dirigente de Roper, el hecho de jugar fuera no quiere decir mucho. «Ellos cuando vinieron a Maliaño hicieron un gran partido y nos ganaron». Además, tampoco se ve como el candidato con más opciones para llevarse el clásico. «El favorito quizá sea Borbolla porque sin estar en un gran momento está un poco encima de nosotros». Posición similar a la de Pepe Borbolla, ya que según contó a este periódico, «cualquiera puede ganar».

Por su parte, Los Remedios se medirá en Guarnizo a Casa Sampedro, un rival cuya décima posición en la tabla difiere notablemente del cuarto lugar que obtuvo al término de la pasada campaña. La cuadrilla de Óscar Cianca se sitúa en una situación parecida a la de Hermanos Borbolla. En caso de vencer, los de Muslera podrían empatar a puntos con los cañoneros.

El último partido de mañana llegará de la mano de Torrelavega y La Rasilla en la bolera Carmelo Sierra. Los visitantes tratarán de repetir el buen resultado que consiguieron la jornada anterior ante Borbolla tras ganar por 4-2 en Los Corrales de Buelna. En cambio, la peña torrelaveguense buscará alejarse de la zona de descenso y por consiguiente, de Pontejos.

La bolera de Las Callejas vivirá el domingo, a las 17.30 horas, un duelo entre Pontejos y Sobarzo, dos de los equipos de la parte baja de la clasificación. Por su parte, J. Cuesta y Ribamontán al Mar pondrán punto y final a la jornada a las 18.30 horas en la Severino Prieto. Los de Cerrazo intentarán apretar, más si cabe, la zona noble de la clasificación.