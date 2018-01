Balonmano | Europeo España apabulla a la Macedonia de Raúl Cañellas, en una acción del partido ante Macedonia. / Georgi Licovski (Efe) Los Hispanos ofrecieron su mejor versión defensiva, con un Pérez de Vargas espectacular MIGUEL A. PINDADO Domingo, 21 enero 2018, 22:34

Repaso auténtico de la España de Jordi Ribera a la Macedonia de Raúl González. Si los balcánicos habían sorprendido en la primera fase, se encontraron en este primer partido de la segunda con una España a la que le salió todo y todo bien. Jordi Ribera le salió respondón al gran Raúl González y le ganó la partida sobre la pizarra. Cierto es que la calidad de los jugadores españoles es superior, pero también su visión táctica sobre la cancha. Con una defensa impecable y una portería sencillamente portentosa (más del 52% de acierto), los Hispanos juguetearon con Macedonia prácticamente desde el primer minuto, maniataron a los hombres clave y por fin pudieron correr el contragolpe. En esas condiciones, Macedonia hubo de rendirse a la evidencia de que, pese a su ascenso de nivel, aún queda lejos de una selección española en racha. Ademas, la lesión de Kyril Lazarov, el alma mater ofensivo, dejó a Macedonia a merced de unos Hispanos deseosos de cuajar un buen partido y presentar sus credenciales a las medallas en este Europeo. El 6-15 al descanso ya había decidido el partido.

España comenzó el encuentro muy serio en defensa. Había ensayado hasta la saciedad el modo de defender el ataque con siete hombres de Macedonia y le salió a la perfección. Con una vigilancia especial sobre el pivote Stoilov y muy pendientes de las líneas de pase y ayudas, el conjunto de Jordi Ribera se mostró como un coloso ante los tímidos intentos macedonios de acercarse al portal de Pérez de Vargas. Y para colmo el guardameta toledano mostró su mejor versión en esta primera mitad con nada menos que nueve paradas de mérito. Kiryl Lazarov era incapaz de encontrar el pase o el disparo adecuado mientras España, en ataque, forzaba los uno contra uno de unos hábiles Gurbindo o Sarmiento ante la zaga más posicional de los macedonios.

Con 0-3, Raúl González, técnico vallisoletano de Macedonia, decidió dejarse de frivolidades con su ataque de siete hombres. Y es que Pérez de Vargas había anotado gol de portería a portería tras el enésimo ataque fracasado de los balcánicos. Y con el 1-5, a Raúl no le quedó más remedio que poner freno a la sangría conun tiempo muerto para intentar cerrar su defensa. Para su desgracia, Kyril Lazarov ya no volvió a salir por problemas en un muslo, lo que dejó al ataque macedonio huérfano de su cerebro y ejecutor.

20 Macedonia Ristovski (6 paradas), Manaskov (4, 3 de penalti), Stoilov (4), Kiryl Lazarov (1), Taleski (3), Mirkulovski y Popovski (2), Velkovski (2), Pribak (1), Kuzmanovski (2), Georgievski (1), Markovski, Jonovski yMitrievski (9 paradas). 31 España Pérez de Vargas (19 paradas), Valero Rivera (1 de penalti), Entrerríos (1), Alex Dujsebaev (2), Sarmiento (2), Aguinagalde (1), Cañellas (1), Ariño (2), Guardiola (3), Ferrán Solé (5, 1 de penalti), Balaguer (1), Figueras (5), Virán Morros y Dani Dujsebaev. Marcador cada cinco minutos 0-3, 1-6, 3-7, 5-10, 5-11 y 6-15 (Descanso) 8-17, 10-20, 13-22, 14-25, 17-29 y 20-31 (Final) Árbitros Gousko y Rpekhin (BLR). Excluyeron a Manaskov (min. 37) y a Gurbindo (min. 6 y 58) y Dani Dujsebaev (min. 54). Incidencias Encuentro correspondiente a la segunda jornada del grupo II del Europeo de Croacia 2018 disputado en el Varazdin Arena ente unos 4.000 espectadores.

Macedonia se disolvió por momentos y España dispuso de varias oportunidades para machacar a su rival al contragolpe, pero Ristovski y los postes lo impidieron. Poco a poco, desde el punto de penalti y con un inmenso Stoilov, Macedonia llegó a reducir diferencias por momentos (3-7, min. 15), pero fue solo un espejismo. Una vuelta más de tuerca de la defensa española, con un Gurbindo excelso y un Pérez de Vargas proverbial bajo los palos, permitió a España recuperar balones y correr al contragolpe, esta vez con mayor eficacia a través de un gran Ferrán Solé. El marcador se disparó hasta el 6-15 con el que concluyó la primera mitad y que sentenciaba prácticamente el choque.

Tras el paso por el vestuario, Raúl González fue consciente de que ya no había nada que hacer ante una España enrachada. Ya no hubo más probaturas ni novedades sobre la cancha. Se limitó a colocar a hombers menos habituales, dejando en el banquillo a Stoilov, Ristovski, Talevski, etc, pensando en próximos compromisos. El partido bajó de calidad y de tensión e incluso por momentos parecía un correcalles provocado por los constantes errores de los macedonios. Los de Jordi Ribera se permitieron el lujo de jugar a placer, de fallar contragolpes cantados sin dejar de ofrecer un recital defensivo para dejar a Macedonia en tan solo 20 goles. Y es que Pérez de Vargas fue un auténtico muro, casi lo mismo que Mitrevski, el portero suplente macedonio, que evitó lo que pudo haber sido un auténtico ridículo de la selección macedonia en una gran competición.