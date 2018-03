Boxeo «Fue increíble debutar como profesional delante de mi pueblo» Jon Míguez. / Alexánder Aguilera El boxeador castreño Jon Míguez, 'Good Boy', ha vencido los cuatro combates que ha disputado desde que dio el salto a la categoría profesional | Este viernes se mide en Bilbao al georgiano Zaza Amiradze ALEXÁNDER AGUILERA Castro Urdiales Jueves, 22 marzo 2018, 12:17

El boxeador castreño Jon Míguez puede presumir de haber vivido una experiencia que muchos púgiles hubiesen deseado disfrutar: debutar como profesional en su pueblo y delante de su gente. A pesar de no haberse dedicado por completo al boxeo hasta los 17 años, en julio del pasado año, Jon dio el salto a profesional, categoría donde ha vencido en los cuatro combates que ha disputado hasta la fecha. Además, este viernes, 23 de marzo, se verá las caras con el pabellón de Miribilla, en Bilbao, con el georgiano Zaza Amiradze, un enfrentamiento en el que Míguez disfrutará haciendo lo que más le gusta: boxear.

-¿Cuándo empezó a practicar boxeo?

-Empecé con 12 años a entrenar kick boxing y tres años después ya estaba compitiendo en pequeños torneos y alguna pelea organizada. No obstante, con 17 años decidí centrarme más en el boxeo porque, entre otras cosas, era más fácil conseguir peleas. Poco a poco fui mejorando y, al final, nos decantamos por el boxeo.

-¿Siempre tuvo claro que quería dedicarse a este deporte?

-La verdad es que antes de empezar en este mundo jugaba a fútbol, pero no se me daba muy bien y fui a probar el kick boxing, deporte que no conocía para nada. Me gustó y ese fue el inicio de donde me encuentro actualmente.

-Muchos aficionados desconocen el trabajo que lleva preparar una pelea o llegar a poder debutar cómo profesional, ¿es muy duro el camino hasta dónde ha llegado?

-Si te tomas en serio este deporte tienes que seguir una rutina a raja tabla en lo que se refiere a dietas y entrenamientos. Esto te lleva a, por ejemplo, no poder salir con los amigos todo lo que te gustaría o tener una alimentación muy específica. Me siento un gran afortunado por poder dedicarme profesionalmente a lo que me gusta y dedicar el 100% de mi tiempo al boxeo, pero no siempre ha sido así. Cuando estaba en amateur tenía que compatibilizar el trabajo con los entrenamientos y acababa agotado, pero ahora estoy muy contento.

-¿Cómo lleva el hecho de entrenar cuando no se tiene un combate a la vista?

-Muy bien. Intento dar siempre el 100% en todos los entrenamientos, tanto si hay un combate cerca como si no.

-El año pasado debutó como profesional en Castro, ¿cómo vivió ese debut en casa?

-Fue algo increíble. Salió todo un poco improvisado porque íbamos a ir a los campeonatos de España amateur cuando nos surgió la posibilidad de debutar como profesional en Castro y, al final, nos decantamos por el debut. Estaba contentísimo de debutar delante de la gente de mi pueblo. Además, estaba presente Kerman Lejarraga y la pelea fue retransmitida por Gol Televisión. El pabellón estaba lleno y conseguimos la victoria, que es lo importante.

-En su época junior ganó copas de Kick Boxing y de K-1, con estos logros, ¿cuál fue la razón de dedicarse plenamente al boxeo?

-La verdad es que no se me daba nada mal, incluso hasta mejor que el boxeo, pero son disciplinas más lesivas y que no tienen tantas salidas como el boxeo. Por otra parte, siempre es más difícil conseguir combates y se cobra menos.

-¿Le ayuda la experiencia en estas dos modalidades en los combates de boxeo?

-Si que ayuda en el sentido de que, cuando empiezas en boxeo, ya tienes cierta experiencia con las manos, no empiezas de cero. Sin embargo, también tiene aspectos negativos como el hecho de coger algunos vicios malos como estar muy de pie o juntar mucho los pies, algo que cuesta quitar.

-El próximo viernes 23 de marzo se enfrenta al georgiano de Tiblisi Zaza Amiradze en el pabellón bilbaíno de Miribilla, ¿llega en la forma que desea al combate?

-En principio la pelea iba a ser frente a otro rival el 25 de marzo, pero mi preparación no ha cambiado. He seguido entrenando y ahora solo falta la semana de sparring y bajar al peso, que es un aspecto que hay que cuidar al milímetro. Por lo demás, todo va fenomenal.

-¿Cómo definiría su estilo?

-No sabría decirte exactamente mi estilo, pero me gusta esperar a que el rival lance para poder contragolpear. Por otro lado, si hay que pelear a distancia, se hace. Podría decir que me adapto muy bien al estilo de mi rival.

-¿Cuál es su ídolo?

-Ahora mismo el referente que tengo a nivel nacional es Kerman Lejarraga y si miramos a nivel internacional Gennady Golovkin es uno de los mejores del mundo y siempre es un suelo poder llegar a su nivel.

-¿Por qué el apodo de 'Good Boy'?

-Hace tres o cuatro años, el presidente de la federación vizcaína me entrevistó en un programa y me llamó así. El tema siguió y decidimos que ese fuera mi apodo.

-Hace cerca de un mes se estrenó el documental sobre usted, ¿cómo surgió esta idea?

-La idea surgió de Juan Dopico que es de Castro también. Fue sobre mi paso de amateur a profesional y mi debut en esta categoría que iba a ser en mi pueblo. Estuvimos encantados porque también salía Castro y boxeadores castreños de antes.