Pyeongchang 2018 Javier Fernández: «España tiene el mejor equipo de patinaje de su historia» Javier Fernández. / Javier Cebollada (Efe) El madrileño confía en lograr en Pyeongchang la tercera medalla para España en unos Juegos Olímpicos de Invierno ÓSCAR BELLOT Madrid Miércoles, 20 diciembre 2017, 16:54

Recién conquistada en Jaca su séptima corona consecutiva de campeón de España de patinaje sobre hielo -la octava en total-, Javier Fernández ha hecho balance este miércoles de la campaña de 2017 y ha abordado los retos que afrontará en 2018, un año marcado por los Juegos de Pyeongchang. Una cita en la que volverá a homenajear a Don Quijote en el programa largo y se vestirá del Charlie Chaplin de ‘Tiempos Modernos’ en el corto. Dos personajes con los que tratará de lograr la tercera medalla para España en una olimpiada de invierno. “Es un programa que a la gente le gusta mucho, con mucho carisma y con una historia que contar del principio al final”, ha indicado el deportista madrileño, que se ha mostrado convencido de que España tiene “el mejor equipo de patinaje sobre hielo” de su historia.

El español no variará en la ciudad surcoreana la hoja de ruta que tan buenos resultados le ha dado en los últimos tiempos, pese a la irrupción de nuevos nombres como los del estadounidense Nathan Chen que han intensificado la competencia en la disciplina. “Voy a mantener la estrategia de los últimos años, ir a lo que sabemos hacer, que ya es un programa muy difícil. Creemos que es la mejor estrategia para competir, un programa limpio, una buena coreografía y una buena impresión de todo el mundo”, ha resaltado el bicampeón del mundo, que no se ha mostrado preocupado por el nivel de riesgo creciente que adoptan algunos de sus principales adversarios, con apuestas por el todo o la nada que multiplican el riesgo de percances. “Cada uno hace su estrategia. Si creen que sus programas no son de un nivel demasiado alto y quieren arriesgar, por mí perfecto, porque tienen más posibilidades de caerse”, ha manifestado. “Yo me decanto por el programa perfecto, pero hay otros patinadores que no y por eso se ven más lesiones”, ha agregado.

Alcanzar el podio en Pyeongchang le serviría a Javier Fernández para completar una brillante trayectoria en la que acumula dos títulos de campeón del mundo, cinco de Europa y ocho de España, los siete últimos de modo consecutivo. Lo haría, además, en una campaña que, como él mismo ha reconocido, ha tenido sus altibajos. “Al principio de temporada hice buenas competiciones, luego tuvimos un bajón y ahora estamos comenzando a remontar”, ha señalado.

Presión

Ha remarcado Javier Fernández que la experiencia acumulada le añade “un plus” a la hora de encarar los Juegos de Pyeongchang, aunque las expectativas derivadas de los éxitos pasados también pueden jugar en contra. “Hay deportistas más jóvenes que no tienen esa experiencia, pero tampoco esa presión”, ha apuntado antes de incidir en que aunque “cada competición es diferente” y a veces se logra lidiar con los nervios y “otras no”, al haber competido ya en dos Olimpiadas –Vancouver’2010 y Sochi’2014- sabe a qué se enfrentará en la ciudad surcoreana.

Antes de esa cita, Javier Fernández tratará de revalidar en Moscú, entre el 15 y el 21 de enero, su corona de campeón de Europa de patinaje sobre hielo. Ganador este año en la ciudad checa de Ostrava, sería su sexto entorchado continental. “Quiero conseguir otro título de campeón de Europa ya que seguiría metiéndome más y más en la historia del patinaje. También lo utilizaremos como un entrenamiento de cara a los Juegos Olímpicos. Lo quiero para los dos”.

El acto contó con la participación de José Ramón Lete, presidente del Consejo Superior de Deportes, quien felicitó a Javier Fernández por su “enorme palmarés”. Le definió como “un príncipe de los ingenios de las volteretas” y manifestó su esperanza en que complete su brillante trayectoria con una medalla olímpica “del color que sea".