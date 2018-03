Deportes de invierno Javier Fernández lleva su fusión de patinaje y música a Pamplona y Málaga Javier Fernández, en la sede de la Comunidad de Madrid. / EFE El bicampeón mundial y medallista olímpico quiere convertir ‘Revolution on ice’ «en el mejor espectáculo del mundo» AMADOR GÓMEZ Madrid Martes, 20 marzo 2018, 12:47

La segunda edición de ‘Revolution on ice’, el espectáculo de patinaje artístico y música en vivo creado por Javier Fernández, se celebrará este año no sólo en Madrid el próximo 29 de diciembre, sino también en Pamplona, el 10 de noviembre, y en Málaga, el 17 de noviembre, a la espera de cerrar otras sedes, en Canarias y Galicia. «Nuestro reto y nuesto próximo objetivo es convertir ‘Revolution on ice’ en el mejor espectáculo del mundo», confirmó este lunes el bicampeón del mundo, medallista de bronce olímpico y seis veces campeón de Europa, que anunció que «cada show, en el Palacio de Vistalegre, el Navarra Arena y el pabellón Martín Carpena, será diferente», con la participación de campeones mundiales, medallistas olímpicos y «auténticos artistas del hielo».

«El éxito de 2016 nos impulsa a seguir mejorando y a llevar a cabo esta gira para acercar el patinaje al público y popularizar nuestro deporte. Queremos que lo de 2016 (con Vistalegre abarrotado también el 29 de diciembre, con 10.000 espectadores en las gradas y emisión en directo por televisión) se multiplique por 1.000», subrayó el madrileño, que a los 26 años ya va pensando en la retirada del patinaje profesional «poco a poco».

«En el patinaje he ganado todo, muchas medallas, pero esto para mí es muchísimo más especial», reconoció Javier Fernández durante la presentación oficial en la sede de la Comunidad de Madrid de un innovador y vanguardista ‘tour’ sobre una pista de 20x40 metros con un escenario móvil para que los espectadores puedan interactuar con los patinadores. «Es el único espectáculo en España en el que el patinaje y la música se fusionan de una manera revolucionaria», subrayó Javier Fernández.

En la segunda edición volverá a actuar, entre otros interpretes de diferentes estilos musicales, la cantante y compositora lanzaroteña Eva Ruiz, además del niño malagueño Adrián Martín (13 años), que padece hidrocefalia y malformación congénita en los brazos y que este lunes también acudió a la presentación en la Real Casa de Correos, donde al igual que la artista canaria, interpretó un tema en directo y recibió de manos de Javier Fernández un recuerdo conmemorativo de ‘Revolution on ice’, cuyas entradas ya están a la venta.