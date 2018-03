Halterofilia Josué Brachi y Lydia Valentín buscan hacer historia en Bucarest José Ramón Lete, durante el acto de despedida de la selección española de halterofilia. / Efe Aspiran a convertirse en el primer campeón masculino de la historia de España y en la mujer con más títulos europeos del país, respectivamente, en la cita que se desarrollará entre el 26 de marzo y el 1 de abril EFE MADRID Martes, 20 marzo 2018, 16:02

Los halteras Josué Brachi y Lydia Valentín podrían hacer historia en los Europeos de Bucarest y convertirse en el primer campeón masculino de la historia de España y en la mujer con más títulos europeos del país, respectivamente.

Lydia Valentín, vigente campeona de Europa y del mundo, ha señalado que ve un panorama con muchas opciones y se centrará en mejorar sus marcas. "Ha habido otra española, Estefanía Juan, que ha conseguido tres títulos europeos, que ha sido algo increíble, y si consigo este seré la española con más títulos, pero como siempre he dicho yo me voy a centrar en la competición. Voy con muchísimas ganas", ha apuntado.

La halterófila leonesa ha asegurado que sus compañeros se han preparado muy bien para el campeonato, y que las posibilidades para todos los competidores son altas. "De chicas tenemos todas oportunidades de conseguir medallas, y en chicos también, tanto David, como Brachi, como Andrés, Manuel. Hace muchísimos años tantas posibilidades eran inviables", ha explicado la once veces campeona de España.

Brachi también se ha mostrado optimista. "Lo afronto con mucha ilusión, pero no me preocupa ser el mejor español de la historia. Yo voy a hacer mis mejores marcas, voy a mejorarme a mí mismo, seguir los pasos de mi compañera Lydia e intentar ser campeón de Europa", ha comentado Brachi.

Ilusión

La selección española de halterofilia ha sido recibida este martes en el Consejo Superior de Deportes (CSD) por su presidente, José Ramón Lete, antes de viajar a Bucarest para participar en los Europeos entre el 26 de marzo y el 1 de abril.

"Vamos a hacer lo que haga falta para estar arriba. En el último Europeo nos fue bien, en el anterior quedé subcampeón de Europa absoluto, así que algo de tabla creo que ya tengo. Si hay suerte seré el primer campeón de Europa", ha manifestado Brachi.

En ausencia del presidente de la Federación Española de Halterofilia, Constantino Iglesias, el secretario general del organismo, Mariano Lucas, ha destacado la buena preparación de los deportistas y ha reiterado que se encuentran ante una competición con muchas posibilidades. "Llevamos mucha ilusión, puesto que podemos conseguir medalla. Vamos con la ilusión de la medalla. Seguramente conseguiremos alguna porque, además, el campeonato se presta para ello", ha expresado.

Asimismo, Lucas ha lamentado la situación del haltera Marco Ruiz, quien no podrá participar en el campeonato debido a una lesión en la rodilla. "Un posible medallista sería Marco, pero se nos ha caído, se ha lesionado", ha comentado el secretario. Al respecto, Ruiz ha explicado: "Es una pena, pero es mejor recuperarse ahora. He intentado entrenar estos meses, pero no me he recuperado del todo. La mejor decisión ha sido dejar el Europeo para volver a entrenar bien, a gusto y, sobre todo, con ganas. Apoyaré desde aquí a mi equipo", ha asegurado.

El seleccionador nacional, Matías Fernández, ha hecho énfasis en que el buen nivel de la selección se debe al gran trabajo de entrenamiento y a la dedicación de los halteras. "No hay secreto, o entrenas o no entrenas. Si entrenas te irá bien. Si no entrenas, te quedas en casa", ha dicho entre risas.

Espinita clavada

En este sentido, el presidente del CSD, José Ramón Lete, ha agregado que, "como ha dicho Matías, esto se trata de entrenar y, encima, entrenar de manera limpia". "Esta casa os viene muy bien, cada vez que vienen aquí obtienen muchas medallas y éxitos. Tenemos una pequeña espinita clavada con Rumanía (risas), así que espero que en Rumanía pongáis el deporte español donde se merece. Estoy seguro", ha puntualizado Lete, en alusión a la derrota de la selección española de rugby en Bélgica, que clasificó a Rumanía para la Copa del Mundo mientras el equipo español, a quien le bastaba con esa victoria, pasaba a la repesca.

Lete ha finalizado su intervención dedicando unas palabras de aliento y motivación para los competidores. "Sthephen Hawking decía que no miréis a los pies, porque lo importante es mirar las estrellas. Vosotros miráis ambas cosas: miráis los pies para agarrar la barra, pero luego subís las pesas hasta las estrellas. Muchísima suerte".