Pyeongchang 2018 Lindsey Vonn representará «al pueblo EE UU» en los Juegos, «no a Trump»

Jueves, 7 diciembre 2017

La estadounidense Lindsey Vonn, una de las mejores esquiadoras de la historia, representará "al pueblo estadounidense, no al presidente" Donald Trump en los próximos Juegos de Invierno de Pyeongchang que se disputarán en febrero..

"Me tomo los Juegos Olímpicos muy en serio, lo que representan, lo que quiere decir desfilar detrás de nuestra bandera nacional antes de la ceremonia de apertura", explicó la campeona olímpica en 2010 durante una entrevista a la CNN difundida el miércoles.

"Quiero representar a mi país lo mejor posible. Pienso que no hay demasiada gente en nuestro gobierno que lo hace actualmente", añadió la ganadora de 77 pruebas de la Copa del Mundo, todo un récord en el mundo del esquí.

A sus 33 años, Vonn, cuatro veces número uno mundial y doble campeona del mundo, disputará sus últimos Juegos en Pyeongchang tras perderse los de Sochi 2014 por lesión.

Vonn también anunció que no irá a la Casa Blanca junto al resto de la representación estadounidense, que es tradicionalmente invitada por el presidente antes de unos Juegos. "No, definitivamente no iré", concluyó.

Antes que Vonn, otras estrellas de la NBA como LeBron James, Stepen Curry y Kevin Durant criticaron fervientemente al presidente estadounidense quien, por su parte, no se ha cortado nunca a la hora de censurar a los jugadores de fútbol americano que boicotearon el himno nacional en señal de protesta por la violencia policial.