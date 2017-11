Entrevista Maialen Chourraut: «Yo sí vivo del piragüismo» Maialen Chourraut, en la sede del CSD en Madrid. / Óscar del Pozo «El Mundial de la Seu, donde por fin tendremos agua, aunque no llueva, es el que más ilusión me hace», proclama la campeona olímpica Premio Nacional del Deporte 2016 AMADOR GÓMEZ Madrid Sábado, 25 noviembre 2017, 02:52

Maialen Chourraut fue reconocida el pasado día 6, junto a Lydia Valentín, como la mejor deportista española de 2016. La palista guipuzcoana recibirá, al igual que Saúl Craviotto, la máxima distinción de los Premios Nacionales del Deporte, cuyo jurado ha otorgado otros dos galardones al piragüismo (Marcus Cooper y el equipo español que participó en los Juegos de Río). A Maialen Chourraut, campeona olímpica en aguas bravas en la modalidad de eslalon, también le fue entregada recientemente en la sede del CSD la medalla de oro de la Real Orden del Mérito Deportivo que no pudo recoger personalmente hace un año en el Museo Reina Sofía.

-¿Qué significa para usted el Premio Nacional del Deporte?

-Estoy muy orgullosa no sólo de que se me reconozca a mí, sino que también se reconozca al piragüismo y al equipo olímpico que fue a Río. Me parece un gran reconocimiento, muy alentador de cara al futuro. A mí, más que en la persona, me gusta que se ponga el foco en el deporte, y que se siga el evento deportivo.

-En esta ocasión se han galardonado a muchas mujeres. ¿Siente que cada vez están dando pasos más importantes?

-La mujer siempre ha dado pasos importantes. Es la sociedad la que tiene que reconocer los pasos que da la mujer, porque la mujer siempre los ha dado.

-¿Usted puede vivir del piragüismo? Otros medallistas y campeones olímpicos afirman que no se puede vivir sólo de este deporte.

-Yo vivo del piragüismo. Es mi trabajo, y organizo mi día a día para poder entrenar lo mejor posible y poder buscar la excelencia en el agua.

-¿Le cuesta compaginar la vida personal y deportiva?

-El piragüismo eslalon y mi hija Ane, que ahora tiene cuatro años, son mis dos pasiones, y siempre cuesta encontrar el equilibrio.

-¿La inyección económica de los patrocinadores la nota ahora mucho más?

-Gracias a las ayudas se pueden preparar las temporadas con la mejor actividad deportiva posible para lograr el objetivo.

-¿Y cómo lleva ahora esa preparación?

-Después del Mundial de Pau (el pasado mes de septiembre, cuando fue eliminada en semifinales) he seguido remando cada día, pero le he dado un poquito de descanso al gimnasio.

-¿Ya ha olvidado la decepción del reciente Campeonato del Mundo?

-No, pero hay que levantarse y seguir adelante. El deporte no es sólo ganar, sino participar y saber perder.

-El título mundial es lo único que le falta para conseguir la triple corona. ¿Es su próximo objetivo, más que ganar otra medalla olímpica?

-Mi próximo objetivo es llegar a los Juegos de Tokio 2020 y llegar lo mejor posible. En ese camino tengo otros dos objetivos bonitos, que son el Campeonato del Mundo de Río (en 2018) y, sobre todo, el de la Seu d’Urgell (en 2019), que es el que más ilusión me hace.

-¿Por qué?

-Es el canal donde entreno, donde vivo y donde saqué mi primer resultado internacional importante, ya que allí fui subcampeona del mundo en 2009. Es un canal donde me tiro muchísimas horas y que lo siento mío.

-Aunque aún queda mucho tiempo, parece una oportunidad única y prioritaria.

-Es un Mundial que no me gustaría que se me escapara, pero en eslalon siempre digo que es muy difícil ganar y plantearse ir a por algo y conseguirlo. Tengo que ir con el mejor trabajo hecho y lo que tengo que hacer es entrenar, cada día sacar datos y seguir mejorando. Tengo que pulir más mi navegación en la Seu.

-El secretario de Estado para el Deporte dice que en el CSD están ocupados y preocupados para que entrene lo mejor posible en la Seu. ¿Qué ocurre?

-En los últimos años hemos tenido escasez de agua en la Seu. Hubo un cambio de política en las tarifas eléctricas y por eso salía muy caro bombearnos el agua. Hemos tenido que remar y entrenar estos años con muy poca agua, pero parece que ahora están solucionando ya las cosas. Ya por fin tendremos agua, aunque no llueva.