Mechaal, Husillos y De Arriba lideran la lista de España para el Mundial

Adel Mechaal, en el Europeo indoor de Belgado de 2017. / Efe Una delegación en principio de quince atletas competirá en la pista cubierta de Birmingham del 1 al 4 de marzo en busca de unas medallas caras no, carísimas

Se presumía que el Campeonato Nacional celebrado en Valencia el pasado fin de semana dictaría sentencia a la hora de conformar la lista de atletas que representarán a España en el Mundial de pista cubierta del 1 al 4 de marzo, y finalmente así ha sido. En total, serán quince los deportistas que viajen a Birmingham el próximo miércoles 28 de febrero para defender los colores rojigualda sobre el tartán, tantos como compitieron en Portland hace dos años con la única medalla, de plata, conseguida por Ruth Beitia en el salto de altura. Aunque todavía podrían sumarse algunos atletas más como Saúl Ordóñez y Ana Peleteiro en la repesca de la IAAF.

En esta ocasión, las opciones de podio para los españoles son tan escasas o incluso menores que en 2016. No por falta de nivel, pues algunos de los convocados llegar al Mundial tras conseguir varias de las mejores marcas nacionales de la historia, sino porque a falta de una estrella incontestable como en su momento fue Beitia, la competencia por las medallas es brutal.

Así, ni el contundente doblete de Adel Mechaal en el 1.500 y el 3.000 en Valencia, después de correr de tú a tú con los mejores fondistas del planeta en los mítines del World Indoor Tour de la IAAF, le asegura una presea. Aunque pelear por ellas con la legión africana son palabras mayores, en el Mundial al aire libre de Londres ya demostró ser capaz de cualquier cosa.

Mechaal comparte el cartel de estrella nacional con Óscar Husillos. El velocista palentino completó en la ciudad del Turia su particular ‘hat-trick’ de récords nacionales en lo que va de invierno, pulverizando el de 200 metros después de haber roto con anterioridad el de 300 y el suyo propio de 400. Precisamente correrá las dos vueltas a la pista en suelo británico, una distancia en la que no tiene que envidiar a ninguno de los favoritos a las medallas… Aunque no quiere ni oír hablar de ellas antes de tiempo.

En el 400 le acompañará el toledano Lucas Búa, vigente campeón de España en pista cubierta, y a ambos se les unirán Samuel García y Darwin Echeverry en el relevo, con los jovencísimos Manuel Guijarro y Aleix Porras en la recámara. Los ‘Spanish Beatles’ completaron un Mundial al aire libre de escándalo, con la quinta plaza y el récord nacional incluidos, y en Birmingham sueñan con colarse en el podio. Sobre el papel, Jamaica, Chequia y Polonia serán los rivales a batir por la plata y el bronce, toda vez que el oro pinta a barras y estrellas.

Más de tapado, pero con la mejor situación en el ranking mundial de todos los españoles, llega Álvaro de Arriba. Su estratosférica marca de 1:45.43 en Salamanca le coloca, a priori, sólo por detrás de los kenianos Korir y Saruni y del estadounidense Donavan Brazier, que con apenas 20 años ha corrido esta temporada en 1:45.10. El salmantino, eso sí, ya sabe lo que es colgarse el bronce en el Europeo de pista cubierta del año pasado.

Marc Alcalá (1.500), Yidiel Contreras (60 metros vallas), Eusebio Cáceres (salto de longitud) y Ángel David Rodríguez (60) conforman el resto de la selección masculina, si bien en sus pruebas las medallas son prácticamente un coto inaccesible… Aunque torres más altas se han visto caer. Mención especial para el ‘Pájaro’, que a falta de dos meses de cumplir 38 años disputará su quinto Mundial bajo. Pese a que en el Campeonato de España sólo pudo ser bronce, lejos de su mejor forma de este curso con un tiempo de 6.75 en el 60, hace menos de 30 días ‘voló’ en 6.62 para asegurar la mínima en Birmingham.

En cuanto a la participación femenina, queda reducida al concurso de Esther Guerrero en el 800 gracias a la mínima conseguida durante la temporada pasada; mientras que en Madrid y Valencia sacaron su billete para el 1.500 y el 400 Marta Pérez y Laura Bueno, respectivamente. Las tres lo tendrán complicadísimo para luchar por las medallas, igual que la prometedora Ana Peleteiro en el triple, si es que finalmente la IAAF le repesca como todo hace indicar. Ya lo reconoció Raúl Chapado, presidente de la RFEA, en estas líneas a principios de enero: «En Birmingham no creo que tengamos muchas opciones de medalla. La realidad deportiva es la que es y no se cambia de la noche a la mañana. Hay que trabajar mucho, especialmente en la base». Y en ello están.

Lista de convocados:

- Hombres: Ángel David Rodríguez (60m), Óscar Husillos (400m y 4x400m), Lucas Búa (400m y 4x400m), Álvaro de Arriba (800m), Marc Alcalá (1.500m), Adel Mechaal (3.000m), Yidiel Contreras (60mv), Eusebio Cáceres (salto de longitud), Samuel García (4x400m), Darwin Echeverry (4x400m), Manuel Guijarro (4x400m) y Aleix Porras (4x400m).

- Mujeres: Laura Bueno (400m), Esther Guerrero (800m) y Marta Pérez (1.500m).