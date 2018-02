Mick Fanning, triple campeón del mundo de surf, anuncia su retirada El triple campeón del mundo, Mick Fanning. / DM El surfista australiano competirá en las dos primeras pruebas del mundial, este marzo, antes de dejar el deporte profesional definitivamente AMAYA CAPRACCI Santander Miércoles, 28 febrero 2018, 20:29

El surfista australiano Mick Fanning ha anunciado hoy su retirada del circuito mundial de surf. Fanning, de 36 años, ha tomado la decisión después de haber logrado tres títulos mundiales y 22 victorias en 16 años compitiendo en la máxima categoría, el World Championship Tour (WCT). «El surf me ha dado mucho pero necesito un nuevo desafío. Todavía amo este deporte, pero ya no puedo encontrar la motivación y la dedicación necesarias para competir por un título mundial», ha afirmado en un comunicado publicado en sus perfiles en redes sociales.

Fanning, campeón mundial en 2007, 2009 y 2013, ha matizado que antes de retirarse definitivamente participará en las dos primeras pruebas del mundial 2018, que se disputarán en Gold Coast y en Bells Beach (Australia) el próximo mes de marzo. Precisamente, Bells Beach supuso su primera victoria en 2001, cuando todavía era un invitado en la máxima categoría. «Es donde realmente comenzó mi carrera. Siempre me ha encantado el lugar y me parece el mejor escenario para poner el broche final».

«Ha sido muy divertido. He tenido buenos y malos momentos, ha sido todo como una montaña rusa, pero cuando miro atrás solo veo grandes recuerdos. He trabajado mucho para competir y para ganar, he compartido grandes experiencias con mis amigos y he estado en sitios en los que nunca habría soñado estar».

Famoso por su incidente con un tiburón

El surfista nacido en Perth es conocido también por protagonizar uno de los momentos más mediáticos del mundial de surf: en 2015, mientras disputaba la ronda final de la prueba de Jeffreys Bay, en Sudáfrica, fue atacado por un tiburón blanco. Las imágenes dieron la vuelta al mundo y Fanning decidió tomarse un periodo ‘semi-sabático’ aunque no dudó en volver a Sudáfrica al año siguiente para disputar, y ganar una vez más, la prueba.

«Siempre he querido darlo todo. La gente suele hablar de mi determinación pero para mi todo se ha basado en el trabajo. No he sido el surfista más talentoso, pero siempre he sabido lo que tenía que hacer para sacar lo máximo de mí para poder competir contra los mejores. A lo mejor es eso, que siempre lo he dado todo. Sería genial que la gente me recordase por eso», sentencia al hacer balance de su carrera.