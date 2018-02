Karate Nadia Gómez, campeona de nuevo La karateka santanderina se cuelga el oro en modalidad kumite sub 21 en los Europeos de Sochi, en Rusia LEILA BENSGHAIYAR SANTANDER. Lunes, 5 febrero 2018, 09:46

Lo ha vuelto a hacer. La karateka cántabra Nadia Gómez Morales se ha colgado un nuevo oro del cuello. Esta vez la santanderina se ha proclamado Campeona de Europa en modalidad kumite sub 21 de menos de 50 kilos, en la competición que se concluyó ayer en Sochi, Rusia, tras imponerse a la rival francesa, Aurore Bourcoise, por 7-0. Casualmente, la misma contendiente que a la que ya derrotó en el Mundial de Tenerife el pasado año. La historia se repitió y la cántabra derrotó de nuevo a Bourcoise. «El rival más complicado, fue Francia. Era la misma chica a la que gané en el Mundial 9-0. Aun así salía con un poco de nervios por lo que pudiera pasar, pero la final quedó 7-0 y me sentí bastante superior», reconoce Gómez.

«Me siento feliz. Para mí ha sido un campeonato importante y quería revalidar el título. Tenía un poco de presión por venir después del Campeonato del Mundo, pero bueno muy contenta porque las cosas han salido», cuenta la doble campeona, mundial y europea.

Aunque el momento más difícil lo vivió mucho antes de la final. La karateka tuvo que remontar ante Macedonia en octavos de final y demostrar una vez más por qué es la campeona del Mundo. «Empecé ganando pero luego dejé que me remontase y al final en los últimos 30 segundos tuve que volver a empatar el encuentro y poder llevarme la victoria por el punto de oro», explica la campeona aún desde Rusia.

«Lo mejor ha sido dejar claro que si lo hice en un Mundial podía hacerlo otra vez» Nadia Gómez

El buen momento que vive el karate español se ve reflejado en el medallero que los atletas patrios han cosechado hasta ahora en el campeonato que se celebra en Sochi. Siete medallas en las modalidades de kata y kumite. De esta forma, la selección española, con cinco oros, una plata y un bronce, termina tercera en el medallero continental, solo superada por Italia -15 medallas- y Rusia -14 podios-.

«El karate español está en un buen momento y más ahora con el tema de las olimpiadas. Sobre todo el kata español que es de lo mejor. Ahora parece que van saliendo las medallas también en kumite», analiza Nadia que tiene claro que esto es cosa de constancia y sacrificio. «Cuando vuelva a España mañana -por hoy- seguiré entrenando mañana y tarde», declara, y tiene claro, qué ha sido lo mejor de este campeonato. «Lo mejor ha sido dejar claro que si lo hice un en un Mundial, lo podía hacer de nuevo».

Para la campeona cántabra una de las mejores maneras de empezar el año, y sobre todo, un broche de oro para su carrera en la categoría sub 21, que abandona en breve. «Es una buena manera de empezar el año. Ha sido mi último campeonato sub 21 y bueno, también tengo que agradecer esta oportunidad que se me ha dado de acudir al europeo y llevármelo para casa. Significa mucho para mí», cuenta Nadia, que ya tiene en mente su siguiente paso: la selección absoluta. «Dejando atrás la categoría sub 21 pues me replanteo entrar en el equipo absoluto e intentar hacer un buen papel».

El otro cántabro que participó en el campeonato fue Martín Ruiz, que a pesar de ofrecer una buena actuación no se vio recompensado con medalla y se quedó a las puertas del podio.