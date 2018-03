Bolos «Necesitamos que se nos apoye más para que la categoría se mantenga» La bolista Iris Cagigas, al birle en plena competición. / Antonio 'Sane' Iris Cagigas, referencia desde su irrupción en el Circuito absoluto, se proclamó campeona del torneo El Diario Montañés | La bolista de Cubas buscará renovar el título liguero con La Carmencita tras un gran comienzo de año ASER FALAGÁN Santander Lunes, 19 marzo 2018, 17:23

Iris Cagigas (Cubas, 1997) aspira a otra temporada para enmarcar. La jovencísima jugadora de La Carmencita, ya gran referencia del bolo palma femenino, se impuso ayer en el Torneo de Campeones de El Diario Montañés demostrando su gran clase. Este año compatibilizará sus labores de jugadora de La Carmencita y armadora de Ribamontán al Mar Codefer con la de monitora en la escuela de Ribamontán. Una escuela con sede en Loredo que tiene abierta su inscripción, para la que no se pide ningún requisito previo –solo persigue popularizar los bolos y formar jugadores–, y que se puede formalizar en el Ayuntamiento.

–No había mejor forma de empezar la temporada...

–La verdad es que sí; no ha sido mal comienzo. Me he visto bastante cómoda y creo que en eso influye haber jugador la Liga de Invierno y también la Liga de Argoños de veteranos, que la disputo todos los años. Allí tiro de once y doce metros y me viene bien.

–Doce metros. A ver si al final va a forzar a que suban el tiro en la Liga femenina...

–(Rié) No, no. La gente ya sabe que puedo tirar desde mucho más atrás, porque en cadetes tiré hasta de catorce metros –creo que soy de las pocas–, y encima en los Regionales y estando entre los cinco primeros, pero todas mis compañeras saben que lo que yo busco en nuestra categoría es que entre todas la hagamos progresar y, sobre todo, que no desaparezca.

–Ese es un temor común a otras bolistas. ¿Considera que hay riesgo real de que desaparezcan los bolos femeninos?

–Si no se nos cuida un poco más, sí que puede pasar, porque somos pocas.También es verdad que las grandes se han ido y no viene mucha gente joven por detrás, así que creo que se nos debería apoyar algo más para que la categoría de mantenga.

–A cambio dos peñas históricas como La Carmencita y Torrelavega han apostado por las mujeres...

–Sí. Para mí seguimos siendo no dos, sino cuatro equipos grandes, porque Torrelavega es el antiguo Mazcuerras y no podemos olvidar a Campoo de Yuso y Concejón de Ibio, que es al final quien decide quién gana la Liga. Porque siempre es campeón quien menos puntos pierde contra ellas.

–Pero siempre será buena noticia que dos históricos se unan a la competición femenina.

–Sí; siempre es una buena noticia. Es muy bueno que boleras con equipos que están o han estado en la máxima categoría se animen a entrar en el bolo palma femenino y hagan equipos femeninos. Lo que hace falta es más peñas hagan lo que La Carmencita y Torrelavega. Y no solo para hacer un equipo ganador con gente consolidada, sino también con jugadoras de la base, porque ahora están saliendo algunas chicas muy buenas, con una formación técnica muy sólida.

–Los bolos no son además su único deporte.¿De dónde saca tiempo?

–El deporte me gusta mucho. Me encantan los bolos; hasta planto y este año voy a ser monitora, pero también otros deportes. Compito con el arco, aunque este año, por estudios y las prácticas, lo he tenido más abandonado. He acabado Imagen por radiodiagnóstico en Mompía y antes había hecho el módulo de radioterapia, así que he estado haciendo prácticas, estudiando y entrenando al mismo tiempo. Solo hay que tener claro lo que quieres y organizarte bien para aprovechar el tiempo que tengas libre.

–¿Y ahora?

–Seguir progresando y a ver si la escuela va bien, que se apunten muchos niños y que en unos cuanto años alguno de ellos esté peleando por ser campéon de alguna categoría. Y a ver si también vienen niñas. Por lo demás, mirar si sale trabajo, pero sobre todo seguir formándome;seguir estudiando o decidir en breve qué hago en ese ámbito.

–¿Cómo ve la Liga?

–Ningún año la he visto cerrada o como cosa de dos. En nuestra categoría hay varios equipos buenos y cualquiera te puede empatar o ganar. Hay que andar con mil ojos y siempre concentrada al cien por cien. Son cuatro equipos disputando, no solo dos.

–Pero lo de los dos últimos años de La Carmencia ha sido de récord...

–Este es nuestro tercer año y la verdad es que no nos podía haber ido mejor.Solo hemos perdido un partido.

–¿Cómo se motiva alguien cuando tiene ya tantas victorias?

–En esto de los bolos siempre se trata de mejorar un poquito; intentar que, si has puesto una bola de cuatro, ponerla un poco mejor para que caiga el quinto.