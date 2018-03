Bolos «Mi objetivo es siempre la Liga» Jesús Salmón reconoce que la Liga es la competición «en la que más me divierto». / Daniel Pedriza El equipo de Jesús Salmón, con el objetivo inmediato de «jugar bien» desde el inicio de la División de Honor, vuelven a ser el rival a batir MARCO GARCÍA VIDART Santander Jueves, 22 marzo 2018, 07:24

Desde el año 2014, en el que Peñacastillo Anievas Mayba se atrevió a convertirse en alternativa y ganó el título, la División de Honor de Bolo Palma no ha conocido otro campeón. Hermanos Borbolla Villa de Noja se ha llevado los tres últimos campeonatos y por eso parte con el cartel de favorito número uno a la victoria en la Liga de 2018 que arranca este fin de semana. Al frente de la potentísima cuadrilla de los campeones, alguien que espera el primer partido con la ilusión de un crío que tira sus primeros bolos. Porque a Jesús Salmón (Camargo, 1974) no hay competición que más le guste. En un palmarés atiborrado de títulos, «mi objetivo siempre, siempre, siempre es la Liga. Es en la competición en la que más me divierto». Hasta casi mediados del mes de agosto, tiene 26 partidos junto a sus compañeros de Hermanos Borbolla Villa de Noja para pasárselo en grande. Y de paso, para ganar el octavo título de los costeros.

-La Liga de 2018 empieza este fin de semana y de nuevo, Hermanos Borbolla Villa de Noja es el rival a batir...

-Sí, la Liga ya está a la vueta de la esquina. Hay ganas de empezar tras muchos meses entrenando. En los últimos años somos la peña que ha conseguido el título. Y estamos preparados para intentar hacer un buen papel en la División de Honor. Pero sabiendo que es algo muy complicado y que hay rivales muy duros.

-¿Cómo llega la peña a este comienzo de Liga?

-Hemos tenido altibajos a lo largo de la pretemporada. Por eso el inicio de la Liga es algo difícil, porque no sabes cómo vas a responder. Así, de entrada el objetivo tiene que ser jugar bien.

-Habla de pretemporada ¿Cómo se prepara un jugador de bolos durante el invierno? ¿Qué entrenamiento lleva a cabo?

-Las temporadas de bolos son muy duras y es un deporte, al igual que puede ser el tenis, de los considerados asimétricos. Predomina una parte del cuerpo sobre la otra. Así, en invierno lo que se trata es de compensar el cuerpo para que no haya lesiones y, por ejemplo, la espalda no se resienta. A partir de ahí, la veteranía te ayuda a no descuidar otros aspectos. Pero lo principal es esa compensación del cuerpo.

-En la Copa Apebol, la primera competición oficial de la temporada, no rindieron como se esperaba de ustedes...

-Por esos altibajos de los que hablaba, jugamos muy mal y en el primer partido, La Rasilla nos echó para casa por 4-0. Por eso tenemos ganas de que llegue la Liga.

-En 2017, en el primer partido de la División de Honor, Sobarzo les ganó por 1-4. Y luego no volvieron a perder hasta la jornada 25, con el título ya amarrado ¿Vienen bien esos 'rejonazos' para activarse en la Liga?

-Claro, a todos los equipos les viene bien que les peguen un retoque. Derrotas así te hacen ver que hay que tener mucha atención. En este inicio de Liga pondremos toda la carne en el asador para, en la medida que se pueda, no vernos sorprendidos.

-¿A qué rivales ve más fuertes?

-En las últimas temporadas, el panorama es bastante parecido. Roper, Peñacastillo, Riotuerto y las peñas de Torrelavega son, a priori, los equipos a batir. Pero esto siempre depara sorpresas. Por eso, nuestro papel de favoritos hay que ponerlo luego en limpio.

-Hermanos Borbolla Villa de Noja no ha tenido ni altas ni bajas para este curso...

-Aunque sería una pregunta más para el presidente, creo que si algo funciona, para qué lo vas a tocar. Salvo con Óscar, los otros cuatro compañeros habíamos jugado juntos años atrás. Es un grupo que va muy bien.

-Su media de edad anda ya por encima de los 42 años ¿Son muchos o están en la edad perfecta?

-Cada año cumplimos uno más (risas). No pesan, pero van abultando poco a poco. Callado está dicho que un chaval de veintipocos recupera mejor que nosotros. Pero la experiencia que tenemos los jugadores de Hermanos Borbolla Villa de Noja también es grande. Al final, todo resta y todo suma. Que cada uno saque su propia valoración.

-De los chavales que vienen pegando fuerte, ¿a quién destaca?

-Cada uno tenemos nuestra opinión. Y por no ser injusto nombrando a unos y dejando fuera a otros, hay que decir que un grupo de gente joven viene pisando fuerte. Creo que el futuro de los bolos está asegurado. Hay que darles tiempo, pero ya están llamado a la puerta y en breve se proclamarán campeones de Cantabria o de España.

-Hicieron un 2017 memorable, al ganar varios títulos ¿Quédó algo por mejorar?

-Siempre se pueden mejorar cosas, pero si echas la vista atrás, es para sentirse satisfecho con lo conseguido. La Liga, la Supercopa, la Copa FEB, títulos por parejas... El objetivo se cumplió. Claro que se puede mejorar, pero como en todo priman los resultados y nosotros estamos contentos con lo obtenido. Pero para esta temporada, ahora no hay que plantearse títulos ni nada. Sólo jugar bien.

-En agosto, cuando acabe la Liga, Jesús Salmón estaría satisfecho si...

-Mi objetivo siempre, siempre, siempre es la Liga. Yo, en particular, es en la competición que más me divierto. Y siempre la Liga es mi principal objetivo. Si puedo aportar mi granito de arena al equipo ya estaré contento.