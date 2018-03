Juego online El mejor ajedrecista español, «destrozado» por una reclamación de Hacienda Paco Vallejo, durante una partida. / ABC Paco Vallejo afirma que «muchas personas que en su día jugaron póker o apuestas deportivas están hoy envueltos en procesos judiciales terribles, con sus cuentas embargadas y con sus vidas rotas» EFE Madrid Viernes, 23 marzo 2018, 19:45

El Gran Maestro Paco Vallejo, el español mejor clasificado en el ránking mundial de ajedrez (32), ha abandonado el Campeonato de Europa de Batumi (Georgia), hundido por un problema con Hacienda después de haber llegado «al límite» tras comprobar «cómo una vida idílica se puede convertir en un desastre a gran velocidad». Vallejo ocupaba el puesto 229 en la clasificación del campeonato con 2,5 puntos en seis rondas.

«¿Por qué escribir ahora? Porque llegué al límite, y aunque no creo que me convenga, me da igual. No me considero una persona débil, ni fácil de desequilibrar, creo que un Gran Maestro de ajedrez es por definición, una persona acostumbrada a lidiar con situaciones difíciles», escribió en su cuenta de Facebook.

El Gran Maestro balear explica que su problema con Hacienda se remonta a 2011. «Juego algo de póker online, por diversión, no soy ningún ludópata ni mucho menos. Lo perdí todo, unos pocos miles y dejé de jugar. Ahí se quedó».

«Año 2016. Me llega una carta de Hacienda reclamándome más de 6 cifras! más de medio millón de euros porque usted jugó al póker y perdió. Parece una broma macabra -añade-, pero no lo es, a partir de ese momento empieza una bola de nieve que te va aplastando».

Sus problemas se recrudecen a partir de 2016: «Empiezan los abogados, empiezan las reuniones con Hacienda, empiezo a cancelar torneos, empiezan las infecciones en la piel por cuestión de nervios, tengo que cancelar mi participación con la Selección Nacional porque sinceramente no aguanto la presión, en más de una partida juego prácticamente con lágrimas en los ojos».

La crisis coincidió con una grave enfermedad de su madre a la que, según explica, no pudo hacer frente «por culpa de que Hacienda ya ha cogido todo lo que tenía y aún reclama más...».

«Pensé que podía con todo (...), y lo he intentando cada día, durante casi dos años. Fue un error venir al Campeonato de Europa, no estaba preparado para eso. La primera vez que me retiro de un torneo en mi vida, obviamente no es por perder ni una ni dos partidas, he perdido muchas más y en mucho peores circunstancias».

Vallejo admite que necesita «cambios» en su vida porque ahora mismo se siente «incapaz de aguantar un largo torneo de lucha de decepciones y de nervios».

«¿Futuro?», se pregunta. «Difícil plantear un largo plazo, y muy triste tener que representar al país que te ha tratado como a un criminal, que te ha ignorado, y que te ha destrozado. Sólo espero que publicar esto, me quite un peso de encima.

Describe así sus problemas con el fisco. «Tienes 200 euros. Apuestas 100 euros 1.000 veces, unas veces doblas y otras pierdes. 499 veces ganas y 501 veces pierdes. Para Hacienda, has ganado 49,900 euros, cuando en realidad has perdido tus 200 euros iniciales! Esto ocurre porque en 2011 no estaba adaptada la ley y no se tenía en cuenta la compensación con las pérdidas».

«No es un caso único en España, hay cientos iguales. Muchas personas que en su día jugaron póker o apuestas deportivas por hobby, y perdieron pequeñas cifras, están hoy envueltos en procesos judiciales terribles, con sus cuentas embargadas y con sus vidas destrozadas», asegura.

Por último, recuerda que «esta injusticia flagrante fue corregida, y +mejorada+ en 2012 , donde se aclara la ley anterior, y a partir de esa fecha, ya se pueden compensar 'pérdidas' y 'ganancias' para tributar realmente por lo que uno ha ganado. Si tuviste la mala suerte de jugar en 2011, tu vida puede estar destrozada. De manera incomprensible no aplicaron retroactividad en la nueva Ley».