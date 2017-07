'Piazzano' reina entre Somo y Loredo

'Piazzano' y Pablo Gredilla. Francés el bólido de cuatro patas y madrileño el jockey que lo montaba. Ambos fueron los dos grandes nombres ayer en el que es con casi seguridad el hipódromo con mejores vistas del mundo. Ese que hace y deshace la marea en la playa de Loredo. La dupla se llevó el Gran Premio Ayuntamiento de Ribamontán al Mar, Trofeo Luis de la Serna. El Derby de Loredo como tal. La carrera más importante de una mañana con tres pruebas. Aunque en esta ocasión sería casi mejor decir que fue el Derby entre Somo y Loredo. Aunque no es la primera vez que ocurre, los caballos venían lanzados desde Somo e incluso más allá, camino de El Puntal. Carreras al estilo Sanlúcar de Barrameda. Esta vez no había las dos ya míticas curvas del Derby. Y las carreras cambiaron por completo.

«En esta edición hay novedades. El mal estado de la pista obliga a que no haya curvas y los caballos vengan en línea recta desde Somo». Antonio Sarabia, el director de la prueba, avisaba del gran cambio del día. La bajamar, muy reciente -era a las 11.10 horas- había dejado la contrameta llena de socavones. «Ahí mete un caballo la mano...». El cántabro Diego Sarabia, el gran gurú del Derby -lo ha ganado nueve veces- rememoraba que esto mismo ha pasado ya otros años. «Y es más seguro, porque los problemas vienen en las curvas». Aunque el rey de la playa de Loredo no ocultaba que él siempre prefiere «esos dos giros. Los gestiono bien y ya tengo experiencia con ellos. Pero hoy -por ayer- no había otra posibilidad que hacerlo en línea recta».

CLASIFICACIONES G P. Gobierno de Cantabria 1 'Ley de Leyes' (C. Pérez) 2 'Polarsturm' (D. Sarabia) 3 'Teobaldo' (I. Melgarejo) 4 'Charlito' (C. Salguero) G P. Junta Vecinal de Loredo 1 'Acamante' (D. Sarabia) 2 'Garajonay' (C. Pérez) 3 'Maiar' (P. Gredilla) 4 'Correntoso' (M. Revuelta) 5 'Baitxe du Bardet' (A. Lezama) G P. Ayto. Ribamontán al Mar 1 'Piazzano' (P. Gredilla) 2 'Kuai' (I. Melgarejo) 3 'Falkirk' (D. Sarabia) 4 'Quimera' (M. Pulido)

Era un acto de fe divisar a los cuatro caballos que participaban en la primera prueba del día, el Gran Premio Gobierno de Cantabria sobre 2.400 metros. Los cajones de salida estaban más allá de Somo. Por delante de los animales, varios coches de la organización avisando de la carrera para que no hubiese ningún percance. Al gran favorito, 'Teobaldo' (Cuadra Calejaña) se le hizo cuesta arriba la prueba y Diego Sarabia, con 'Polarsturm' de su cuadra Río Cubas, y Cristina Pérez, a lomos de 'Ley de Leyes' (El Sable', se jugaron el triunfo en un mano espectacular. La amazona se llevaba el primer triunfo del día por medio cuerpo de ventaja sobre el binomio de la cuadra Río Cubas.

Algo más cerca salía el quinteto participante en la segunda carrera del día, el Gran Premio Junta Vecinal de Loredo sobre 1.500 metros. Velocidad punta y un solo favorito. 'Acamante' y Diego Sarabia se diría que forman un todo. «Es que es un portento de caballo. No ha perdido aún en playa», dice orgulloso su propietario y jockey. Ahí dio igual que no hubiese curvas. Por la zona de la roca, en la que ya los caballos enfilaban la recta de meta, Diego y 'Acamante' sacaban varios cuerpos de renta a sus perseguidores. Saludo al respetable y otro triunfo en las carreras del Derby. A continuación, una docena de pequeños jinetes con potros y ponis hacía las delicias de ese público mayoritario en traje de baño. El futuro del Derby de Loredo está en buenas manos.

'Piazzano' da la sorpresa

Con un día típico de postal del Derby -cielo azul, buenas olas, miles de personas viendo las carreras y Santander al fondo- saltaban a la zona frente al templete de meta los cuatro caballos que iban a jugarse el Derby de Loredo. Una prueba en la que había calidad por arrobas. Por el lado de los jockeys Sarabia, Ignacio Melgarejo y Pablo Gredilla, los primeros clasificados en el Campeonato de España de Gentlemen. Sarabia montaba a 'Falkirk', de su cuadra Río Cubas, y Melgarejo a 'Kuai', de la cuadra Calejaña. Los pronósticos apuntaban a ambos. También se decían buenas cosas de 'Quimera', una yegua de la cuadra JM con Marc Pulido a la monta y que debutaba en Loredo. El francés 'Piazzano', propiedad de Christine López y con Pablo Gredilla, no contaba tanto para la victoria.

'Kuai', ya más nervioso que mil rabos de lagartija desde el calentamiento, se colocó ya en cabeza desde la salida. Por delante, 2.000 metros de arena en línea casi recta. Primero le escoltaba 'Quimera', luego 'Falkirk'... 'Piazzano' y Pablo Gredilla se mantenían agazapados. Pero ya en la roca de la playa de Loredo, el binomio galo-madrileño avisaba de sus intenciones. Ambos ya daban caza a 'Kuai' y en la recta de meta se imponían por medio cuerpo. Sarabia y 'Falkirk' eran terceros mientras que 'Quimera' entraba en la cuarta plaza.

«Ha sido muy emocionante. 'Kuai ha peleado mucho y le ha dado mucha emoción a la carrera», señalaba el madrileño Pablo Gredilla, más que satisfecho porque «es la primera vez que gano en Loredo. Había buenos caballos y ha habido mucha gente presenciando las carreras. Ha sido muy divertido».

A Gredilla le pareció de perlas que desapareciesen las tradicionales dos curvas del hipódromo sobre arena de Loredo. «Ha sido distinto, pero creo que es como se debería correr siempre. Son mucho más bonitas las carreras y puedes valorar mejor a un caballo en línea recta que con curvas tan cerradas. Si hubiese curvas más amplias, sería otra cosa».

Mientras, Diego Sarabia torcía un poco el gesto. «El día ha ido bien, pero no han salido las cosas todo lo bien que esperaba. Yo siempre quiero ganar las tres carreras». En esa última prueba viajaba a lomos de un irlandés 'Falkirk' novato en estas lides ribamontanas. «Debutaba en playa y no se ha encontrado cómodo. Es un caballo muy asustadizo y al ver a tanta gente encima...». El cántabro, gran dominador de la prueba, resaltaba que las «tres veces que he corrido aquí en línea recta, sin curvas, no he ganado ninguna», mientras que en las carreras de Sanlúcar -en las que correrá ya el día 1 de agosto-, con el mismo formato sí ha vencido. Lo mejor, que en el cómputo del día salía «con unos cuantos puntos más que mis rivales para el Nacional de Gentlemen». Para ganar su décimo Derby, tendrá que esperar a 2018.