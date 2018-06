Bolos La primera plaza se juega en Cañas Chin Velasco, Gabi Cagigas y Alberto Díaz observan el birle de Rubén Túñez. / Sane Los cañoneros visitan la Mateo Grijuela con la intención de romper la condición de imbatido de los locales en su feudo | Peñacastillo y Riotuerto disputan hoy el duelo entre los dos primeros clasificados DAVID PÉREZ Santander Jueves, 14 junio 2018, 07:33

Ni Puertas Roper ni Hermanos Borbolla serán los protagonistas del duelo directo por el liderato de la decimosexta jornada de la Liga de División de Honor de bolo palma. La competición llega a uno de los puntos más elevados de la montaña rusa, al menos en lo emotivo y lo competitivo. Esta vez de la mano de Peñacastillo y Riotuerto. Primero y segundo -respectivamente- se enfrentarán hoy en la Mateo Grijuela por la primera posición.

La peña santanderina, que no ha perdido todavía ningún partido en casa en lo que va de temporada, tratará de mantener a salvo esa imbatibilidad en el barrio de Cañas que le ha llevado hasta la primera posición, por delante de los otros favoritos.

Sin embargo, una derrota tampoco desvincularía ni mucho menos a los de Peñacastillo de sus objetivos. Su presidente, Nel González, se toma el encuentro con calma. «Llegamos con mucha confianza y en el mejor momento de la temporada, lo cual no significa que sea el ideal. Ese quizá no exista. En caso de perder, nos adelantarían por un punto y seguiríamos ahí luchando. Jugaremos en nuestra casa y lo haremos con el apoyo de nuestro público. Eso nos da un pequeño plus. Además, tenemos buenas sensaciones, porque en casa todavía no hemos perdido ningún partido», afirma. «Con nuestra posición, cualquier resultado que se produzca nos sigue valiendo para seguir en la pelea. Si puntuamos, bien. Si ganamos, mejor. Estamos jugando como debemos y no vamos a afrontar el partido de forma diferente. No tenemos que cambiar mucho cuando las cosas van sobre ruedas», asegura Nel González.

Por su parte, Riotuerto buscará el modo de alcanzar la cúspide de la clasificación a costa de la cuadrilla de Nel González. A pesar del pinchazo inesperado que se produjo en Comillas al principio de la segunda vuelta, los de La Cavada han completado una buena primera mitad de campaña y abordan el partido «tranquilos» y «con toda la ilusión del mundo». Han pasado de ser una sorpresa a convertirse en una realidad en la lucha por el campeonato liguero.

El presidente de la peña capitaneada por Alberto Díaz, José Antonio Abascal, augura un choque igualado. «Sabemos que es un partido muy difícil. Los Peñacastillo-Riotuerto suelen estar muy reñidos estos últimos años, pero eso no quiere decir absolutamente nada. Cada partido es una historia diferente. Nosotros no somos favoritos , pero podemos competir con cualquiera».

Igualada también está la parte alta de la clasificación con varios equipos distanciados por tan sólo tres puntos de diferencia. Hermanos Borbolla está por detrás, pero sin haber dicho todavía la última palabra. Y además, este mismo fin de semana los de Noja disputan el clásico bolístico frente a su archienemigo, Puertas Roper. «La Liga está muy bonita. La gente está más pendiente de lo que sucede que en otras temporadas. Es mucho mejor que la situación esté así para el público en general. Venimos de una dictadura de Puertas Roper y Hermanos Borbolla, salvo por la Liga que ganó Peñacastillo por sorpresa», recuerda Abascal.

Mañana, Comillas se verá las caras con San Jorge a domicilio. El sábado se disputarán tres partidos, dos de los cuales definirán cómo quedará la parte alta de la tabla. Por un lado, el Hermanos Borbolla-Puertas Roper en la Municipal de Noja y por otro, Los Remedios-Casa Sampedro en Muslera. Y finalmente, el cierre de la jornada llegará con el partido de Pontejos, que recibirá al último clasificado, Sobarzo y con el J. Cuesta- Ribamontán al Mar en Cerrazo.

Partido adelantado

Mientras tanto, en la tarde de hoy se disputará un partido adelantado de la jornada 17 de la Liga de División de Honor. Será el que enfrente a Ribamontán al Mar y Comillas a las 20.00 horas. Dos peñas que navegan en la parte tranquila de la clasificación. La que salga victoriosa podrá seguir mirando hacia arriba. La derrotada, quedará descolgada de la zona alta.