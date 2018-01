Riancho toma posesión como nuevo presidente de Apebol Alfredo Domingo da el relevo a José Manuel Riancho en el aula Madera de Ser. / SANE En un acto presidido por la junta directiva saliente, Alfredo Domingo pasó el testigo al nuevo máximo mandatario de la asociación bolística MARTA REÑONES SANTANDER. Viernes, 5 enero 2018, 07:19

La Asociación de Peñas de los Bolos ya cuenta con un nuevo presidente. José Manuel Riancho presentó ayer oficialmente como el relevo de Alfredo Domingo Manjón al frente de las peñas en un acto celebrado en la tarde de ayer en el Aula Madera de Ser de la Federación Cántabra de Bolos.

Su designación como máximo mandatario de la Apebol no ha sido una elección al uso, en la que los miembros con derecho a voto eligen a su representante de entre varias candidaturas. En su caso, fue el mundo bolístico quien lo buscó a él personalmente, «por aclamación tras el acuerdo de las peñas», reconoció la junta directiva, que aprovechó el acto para dar por finalizada su actividad.

«Me propusieron esta situación y, a pesar de mis condicionantes personales, accedí a asumir el mando de la Apebol», lo que le permitirá compaginar su vida familiar con su pasión por un deporte que rezuma tradición por los cuatro costados.

Tras unas primeras palabras de cariño hacia cada uno de los presentes, de quienes aseguró sentirse «afortunado de tener como amigos», pidió trabajo y lucha por el bien común de la asociación. «La unión hace la fuerza y aquí están representadas las peñas de la élite de los bolos, por lo que todos tenemos que ayudarnos», afirmó Riancho en su primer discurso como responsable de la Apebol.

También quiso lanzar un mensaje de orgullo ante el trabajo realizado por la asociación de peñas, ya que «en el ámbito tanto regional como nacional estamos defendiendo nuestro deporte, por lo que debemos tener la cabeza alta». Sobre su nueva labor al frente de la organización señaló que el objetivo no es otro que «luchar por alcanzar los objetivos marcados y con unión lo vamos a conseguir».

Intervino anteriormente el presidente saliente, Alfredo Domingo Manjón, quien se despidió de los asistentes agradeciendo la confianza depositada en su persona «durante este tiempo al frente de la Apebol, en el que me he sentido muy cómodo». Sin embargo, dice adiós «con el resquemor de no haber logrado un patrocinador que respalde a la asociación, a pesar de haberlo intentado por activa y por pasiva».

Tras el nuevo nombramiento de Riancho, los pasos a seguir en materia organizativa pasarán por determinar la formación de la nueva junta directiva que asumirá las funciones de representación junto al nuevo presidente.

En el acto se congregó la plana mayor del mundo bolístico en Cantabria. Junto al presidente de la Federación Cántabra de Bolos, Serafín Bustamante, estuvieron los máximos representantes de las peñas Hnos. Borbolla-Villa de Noja, Peñacastillo Anievas Mayba, Puertas Roper, Casa Sampedro, Riotuerto, Ribamontán al Mar, Torrelavega-Siec, Sobarzo, Los Remedios-Vitálitas, Comillas, J. Cuesta y La Rasilla-Neumáticos Hoznayo, así como las dos recién ascendidas Nereo Hnos. Pontejos y San Jorge Ganados Tierra Cántabra.