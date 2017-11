Bolos «Siempre seré aficionado de Roper» Antonio 'Sane' Gabi Cagigas se despide este viernes de Puertas Roper en la cena en la que la peña de Maliaño clausura la temporada en el Hotel Chiqui MARCO GARCÍA VIDART Santander Viernes, 17 noviembre 2017, 09:52

Para él, no será una de las habituales cenas de fin de temporada. Nada que ver con las anteriores. El acto con el que Puertas Roper despedirá hoy el curso bolístico de 2017 será especial para Gabriel Cagigas (Ambrosero, 1993). Gabi, como se le conoce. Tras un lustro con los de Maliaño, se despedirá hoy de los que han sido compañeros y amigos de bolos desde 2013. Allá con las campanadas que anuncian el 1 de enero de 2018, pasará a ser jugador de Riotuerto Hotel Villa Pasiega. Se va, sobre todo, agradecido por haber podido jugar en una de las peñas grandes en esto de los bolos. «Aunque separemos nuestros caminos, siempre seré un aficionado más de Roper. Aquí tienen un amigo».

A mediados de junio, Cagigas anunciaba su fichaje por Riotuerto para el próximo curso. En medio de una temporada en la que Puertas Roper ha ido de menos a más. «Hemos tenido muchos contratiempos. Primero sufrimos la lesión de Rubén Haya y luego, la de Carlos García. Eso nos obligó a fichar a Iván Gómez». La calidad del que por entonces era el vigente campeón de España y uno de los mejores exponentes de este deporte, lesionado en una muñeca y que no se incorporó hasta principios de junio, «se nota si no está. Y sobre todo al inicio de las temporadas, un momento especialmente delicado».

Pero Puertas Roper fue creciendo. Aunque el título era una quimera, con Hermanos Borbolla dominando con autoridad la competición, los de Maliaño comenzaron a ser más regulares. «Cuando Haya regresó, se notó su aportación al equipo». Los camargueses a punto estuvieron de birlarle la segunda plaza a Peñacastillo Anievas Mayba, el único que durante la Liga fue capaz de seguir durante cierto tramo el ritmo de los Borbollas. Apenas dos puntos separaron a santanderinos (36) de camargueses (34) en la clasificación final de la Liga. Ese buen rendimiento ya entrado agosto se tradujo en que en la Semana Bolística Puertas Roper jugó la final de la Copa FEB, en la que cayó ante Hermanos Borbolla por 2-4.

Esa final hace que la valoración de Gabi Cagigas sobre la temporada 2017 no sea tan mala. «Pero buena, tampoco. Porque Puertas Roper siempre aspira a ganar algún título y en este año no hemos ganado ninguno».

Cinco títulos

Los cinco años que este viernes cierra de forma no oficial Gabi Cagigas en Puertas Roper dejan en el jugador de Ambrosero una sensación agradable. «Quiero agradecer a la directiva el haber podido jugar en la mejor peña de bolos que hay. Algo que llevaré siempre conmigo y de lo que jamás me arrepentiré». A nivel personal, esa exigencia de jugar en una gran peña hace que «en lo deportivo, quizá no han sido todo lo buenos que yo esperaba». Aún así, Cagigas deja Roper con cuatro títulos a nivel de peña y un gran título individual, el Campeonato Regional en 2015. Cagigas se va con una espina clavada. «La Liga. En cinco años no hemos podido ganarla».

El lustro que ha pasado Cagigas en Roper es un máster acelerado de bolos. Jugar en una peña tan importante se nota. Sobre todo, en el aspecto psicológico. Como si de un Madrid o un Barcelona se tratase, en una peña así la presión está en cada jugada. «Los bolos se viven con otra intensidad en un equipo así», reconoce. «Hay otra presión añadida. Es una obligación ganar todos los partidos y eso requiere estar muy preparado, sobre todo en el aspecto psicológico. Jugar en un equipo como Puertas Roper implica mucha responsabilidad».

En la cena de este viernes, quedarán atrás esos cinco años. Cientos de partidos, algunos títulos y otros que se escaparon. También disparidad de opiniones, por entrar o no en el equipo que saltaba al corro. Cagigas quiere zanjar de la forma más rotunda posible cualquier atisbo de que se va de Roper con resentimiento. «Me quedo con la buena sintonía y la amistad con la gente que compone esta peña».