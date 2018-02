Patinaje Javier Fernández no disputará el Mundial El madrileño, tras visitar a la alcaldesa Manuela Carmena, ofreció la medalla de bronce a niños enfermos junto a Cristina Cifuentes COLPISA Madrid Martes, 20 febrero 2018, 20:40

Javier Fernández confirmó este martes de forma oficial que no disputará el Mundial que se celebrará a finales de marzo en Milán. Después de conquistar la medalla de bronce en sus últimos Juegos Olímpicos, el patinador español ha decidido, junto a su entrenador, Brian Orser, que no competirá en el Campeonato del Mundo, después de haber dado «mucho durante los últimos meses» y estar muy satisfecho con su final de temporada, con su sexto título de Europa consecutivo y el bronce olímpico ganado en Pyeongchang (Corea del Sur).

Javier Fernández, bicampeón mundial, se plantea continuar en la élite, pero a sus 26 años, no disputar ya temporadas enteras. Quizás sí disputará algún campeonato continental más antes de poner fin a su brillante carrera deportiva. El madrileño confirmó por la tarde su ausencia en el Mundial 2018, después de vivir un día agitado en Madrid. Se pasó por el Palacio de Cibeles, donde hace apenas nueve meses, Javier Fernández entraba para recibir de manos de la alcaldesa Manuela Carmena, la Medalla de Madrid, la máxima distinción de la ciudad.

«Quería traer la medalla a Madrid y al Ayuntamiento porque nos cuidáis mucho», dijo el patinador que recibió otro galardón, la medalla de chocolate, un gesto en agradecimiento por la gesta de SuperJavi y por llevar el nombre de Madrid a todo el mundo. «Es un honor recibir a nuestro querido amigo y vecino que ya es medalla olímpica», se congratuló la alcaldesa, mientras sostenía el bronce ganado en los Juegos Olímpicos de Pyeongchang, el cuarto metal español en la historia de las olimpiadas de invierno.

Después acudió con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que le calificó de «ejemplo de ánimo y superación» y con la que visitó a los niños ingresados en el Hospital Gregorio Marañón. Fernández, que además es embajador de turismo de la Comunidad, ofreció la medalla de bronce obtenida en la cita surcoreana a los pequeños que se encuentran enfermos o ingresados en el complejo sanitario.

Cifuentes aseguró que las victorias de ‘SuperJavi’ suponen un orgullo para todos. «Te damos las gracias por esta medalla olímpica, por tus dos campeonatos del mundo y tus seis campeonatos de Europa, pero sobre todo te damos las gracias por ser como eres. Tus victorias, como estás demostrando hoy aquí, sirven para dar ánimos y mucha energía a los demás», dijo la presidenta madrileña antes de realizar una emotiva entrega de medallas de chocolate a niños ingresados en el Hospital Gregorio Marañón.

Ampliar 'Revolución On Ice' fuera de Madrid El patinador artístico repetirá en las próximas Navidades en Madrid el espectáculo 'Revolution on Ice', con el que ya triunfó en 2016, y desea ampliarlo además a otras ciudades de España."Tengo un proyecto muy bonito que es repetir en noviembre y diciembre el espectáculo que hicimos en 2016 en el Palacio de Vistalegre, 'Revolution On Ice'", dijo sobre sus planes a corto plazo, tras poner fin a su temporada en los Juegos. Una exhibición de grandes patinadores, incluido el propio Javier, y actuaciones musicales en directo componen el programa de ese espectáculo, que 'Superjavi' desea sacar fuera de Madrid."Sabemos que lo vamos a hacer, pero tenemos que ver a qué ciudades. Queremos llevar a otros sitios el patinaje y la música y que la gente disfrute de lo bonito que es este deporte y también del espectáculo", comentó el dos veces campeón mundial y en seis ocasiones campeón europeo.

‘SuperJavi’, que atendió con sonrisa a cada petición de foto, lo hace, según la presidenta, «para trasladaros su cariño, y sobre todo para que os deis cuenta de que luchar en la vida tiene recompensa. Javier, para lograr tantos trofeos, ha tenido una vida llena de renuncias, de tener que vivir lejos de su familia, en Canadá donde se tuvo que ir solo muy joven. Sacrificio, lesiones, fracasos, caerse y luego tener que levantarse, que es lo que hay que hacer en la vida. Estáis peleando y sois también campeones», apuntó Cifuentes.

Tras la proyección de un vídeo de los últimos éxitos del patinador, que los niños aplaudieron entusiasmados, Javier Fernández tomó la palabra ante los niños y padres que llenaban el salón de actos del hospital. «Me comprometo con la vida, porque he pasado mucho y, los que estamos aquí reunidos tenemos muchas cosas en común, porque para conseguir algo muchas veces hay que luchar, unirse unos a otros. Juntarnos y pasar tiempo juntos, apoyarnos y afrontar los momentos más difíciles con personas que también los han pasado», dijo el patinador tras «un día especial, un día diferente que a los pequeños también les anima y les mantiene la sonrisa. Yo también me llevo cosas: la experiencia de estar con los niños, de hablar con ellos, algo muy difícil de explicar; tan especial, tan bonito y que no cuesta nada».