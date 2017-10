VOLEIBOL El Textil busca sus primeros puntos de la temporada en Teruel Ángel Rodríguez se dispone a rematar ante el Palma. / Pedro Bolado Los cántabros, que plantaron cara al Palma en la segunda jornada, se miden a otro de los equipos aún invictos en este arranque de Liga MARCO GARCÍA VIDART Santander Sábado, 21 octubre 2017, 13:33

Refrendar algo de lo apuntado la semana pasada y, por qué no, sumar los primeros puntos de la temporada que hagan desaparecer ese feo '0' que luce ahora en la clasificación. El Textil Santanderina ya está en Aragón para enfrentarse hoy, a partir de las 17.00 horas, en el Pabellón Municipal de Los Planos al Club Voleibol Teruel. Uno de los equipos de la nobleza de la Superliga Masculina de Voleibol. No en vano, los maños atesoran en sus vitrinas cuatro campeonatos de Liga. Y aunque la pasada campaña no estuvieron especialmente finos, en esta temporada 2017-2018 parece que de momento vuelven por sus fueros. Los turolenses son uno de los cuatro equipos que siguen invictos en este inicio de curso.

Los de Cabezón de la Sal tienen que lidiar con las estrecheces propias del equipo más humilde de todos los que componen la Liga. La plantilla es «algo más justa» que la de la temporada pasada, señala José Ignacio Marcos, el técnico de los cabezonenses. Ese curso en el que los cántabros protagonizaron un arranque de ensueño. Así las cosas, y con la mala suerte de acumular hasta cuatro bajas, el equipo se resiente en la pista. Vecindario y Urbia Voley Palma vencieron por 3-0 y 0-3 respectivamente a los cántabros.

El motivo de esperanza para el encuentro de hoy en Teruel viene por ese último partido, el del debut en el Matilde de la Torre. «Con Palma tuvimos opciones en los dos primeros sets, en los que perdimos por 22-25 y 25-27. Las sensaciones fueron de que podíamos competir con ellos». Y los baleares ocupan actualmente la tercera posición de la tabla.

Por ello, Marcos recalca que lo fundamental hoy en Teruel será de nuevo «la actitud» del equipo. Un aspecto en el que parece que «hemos dado con la tecla». Lo siguiente será contrarrestar el juego de los aragoneses, que para el partido de hoy tienen la plantilla al completo. «Han recuperado a su colocador, el mexicano Pedro Rangel, que estaba con su selección». La buena dirección de juego del centroamericano obligará a «alejar el balón del centro del campo». A su vez, el gran nivel de los atacantes de los turolenses hará trabajar de lo lindo a la defensa cántabra en el bloqueo.

La victoria, o al menos sumar algún punto ante los turolenses, daría un plus de moral al Textil Santanderina, que tendrá en los dos siguientes partidos citas ya trascendentales. «Recibimos en Cabezón al Tarragona, uno de los candidatos al descenso, y viajamos a Castellón para medirnos al Mediterráneo». Dos equipos de la Liga de los cántabros en la pelea por la única meta, la misma de todas las temporadas: la permanencia.

El Torrelavega, en Vigo

El Club Voleibol Torrelavega viaja hoy a Vigo para enfrentarse (19.00 horas) a las gallegas del Conavi Xuvenil Teis. Las cántabras, novenas, buscarán su primer triunfo a domicilio ante uno de los equipos más en forma de la Liga, sexto con tres victorias.