Voleibol El Textil Santanderina se queda en la Superliga Javier Rosendo Los de Cabezón de la Sal derrotan al Melilla y se aprovechan de las derrotas de Mediterráneo y Vecindario MARCO GARCÍA VIDART Santander Sábado, 17 marzo 2018, 20:39

La vía más directa era ganar por 3-0 o 3-1 y que sus rivales no puntuaran. Por ahí, el Textil Santanderina no siguió el plan previsto. Los de Cabezón de la Sal derrotaron por 3-2 en un Matilde de la Torre a reventar al Club Voleibol Melilla. Pero Mediterráneo (1-3 ante Palma) y Vecindario (3-0 ante Río Duero Soria) sí hicieron sus deberes en forma de derrotas. Así, la vía de la salvación para los de Cabezón viene de mano de las estadísticas. Con una sola jornada para el final, los de Cabezón suman ocho victorias en la Liga, por seis de los castellonenses del Mediterráneo. Aunque estos últimos ganasen en la última jornada y el Textil perdiese, no igualarían esas victorias. De ahí la fiesta que se montó en Cabezón de la Sal. Por cuarta temporada consecutiva, su equipo se ha quedado en la Superliga Masculina de voleibol.

El partido no pudo ser más emocionante en Cabezón de la Sal. Los visitantes ganaban el primer set por 13-25. Los locales remontaban con el 25-21 en el segundo y en un tercer set de infarto se adelantaban con un 27-25. El cuarto fue para los melillenses (20-25). En el quinto y definitivo, los de Cabezón sellaban la victoria por 15-11.