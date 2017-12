HISTORIAS DE LOS BOLOS La tragedia de La Rasilla La bolera de La Rasilla llena hasta la bandera en una instantánea de 1960. / DM Somonte y Verdura propusieron a Cabello y Cavia enfrentarse en el corro de Los Corrales JAVIER SANTAMARÍA Domingo, 10 diciembre 2017, 10:38

Solo la conquista de un título nacional o regional, por lo que ese hecho conlleva de alcanzar la mayor gloria que un jugador de bolos puede anhelar en la competición individual, pueden situarse por encima en orden de trascendencia a concursos como el San Antonio de Renedo, el San Juan de Los Corrales, el San Mateo de Reinosa, y muy especialmente La Patrona de Torrelavega. Un póquer de torneos que lustran cualquier palmares como solo pueden hacerlo las competiciones más tradicionales que han sobrevivido a su propia historia para llegar a nuestros días con la solera de la veteranía que les distingue, alguno como La Patrona superando el centenar de ediciones. Concursos de siempre que permanecen vigentes en el calendario de competiciones alimentando la tradición que señala a sus territorios y aficiones como los mejores exponentes de lo que supone implicación con nuestro juego. Torneos de dilatada historia que evolucionaron parejos a los momentos que vivieron los bolos, transitando desde el juego por cuadrillas propio de su planteamiento original, hasta el exclusivo modo individual con que hoy se presentan, pasando por los tiempos no muy lejanos donde también le dieron sentido a la ahora tan denostada competición por parejas.

La historia que nos ocupa se sitúa en la bolera de La Rasilla de Los Corrales de Buelna a mediados del siglo pasado, en los tiempos en que partidas de cuatro jugadores se disputaban en el concurso de San Juan los premios más importantes. Es la historia que cuenta cómo Somonte y Julián Verduras les propusieron a Cabello y Adolfo Cavia hacer partida con ellos para jugar el concurso corraliego. Somonte les era conocido y le tenían por un buen jugador, especialmente al pulgar, donde se decía que desde el tiro les daba tantas vueltas a las bolas que podían quitar los calzoncillos por el aire. Julián era lo que se entendía como un jugador apañado, con un nivel de juego aceptable, aunque no podía compararse con el de su amigo Somonte. Un hombre conocido en los ambientes de bolos por su amena conversación y al que se le tenía por un gran entendido en la teoría del juego, con fama de buen estratega, muy técnico y calculador. Su punto débil estaba en que su juego: acusaba el inconveniente de que en la bolera se ponía tan nervioso que perdía el dominio de la situación hasta volverse imprevisible.

Llegado el día del concurso, en el trayecto en tren desde Santander a Los Corrales a Julián se le veía eufórico por aquella posibilidad que se le ofrecía de poder jugar el concurso de San Juan haciendo partida con figuras tan significadas, de manera que se pasó todo el viaje elogiando a sus compañeros y dándoles la seguridad de que esa tarde no desentonaría al encontrarse tan bien arropado. Y para no dejar nada a la improvisación les comentaba las conclusiones a que, tras analizar las condiciones de cada uno, había llegado para garantizarles que sin duda ganarían el primer premio. Y para ello les explicaba entusiasmado la táctica que había pensado y que consideraba infalible: «Mira, Modesto: como tú eres el más seguro lo ideal es que abras la tirada para que después juegue Cavia y luego yo, que soy el más nervioso. Y que cierre Somonte, nuestra gran baza al pulgar. De esta manera yo me voy a encontrar muy cómodo y será imposible que nadie nos gane». Y así lo acordaron, aunque Somonte, que conocía a su amigo y sabía demasiado bien lo que daba de sí, se mostró tan escéptico ante aquella retahíla que no pudo evitar el decir que la estrategia era lo de menos, y que el concurso se ganaba tirando los bolos en la bolera.

Cuando les tocó intervenir, sólo fue verle junto a ellos en el tiro para que sus compañeros ya fueran muy conscientes de que Julián no estaba para jugar. El respeto que imponía aquel corro de La Rasilla tan grande y lleno de gente hizo que de repente se pusiera blanco y no pudiera hablar al faltarle la saliva de lo nervioso que estaba. Pero tenían que seguir adelante y para ello se mantuvieron fieles al plan previamente acordado, de manera que Cabello abría el juego con cuatro bolos, siendo después bien secundado por Cavia cuando subía otros cuatro. Aquel arranque aparentó serenar a un Julián que se puso en el tiro dando la impresión de haberse serenado, una sensación que pareció ratificarse cuando incluso acertaba a componer su postura para lanzar. Pero el espejismo se disipó cuando al hacer el gesto para tirar su primera bola se pegaba con ella en la pierna de forma que fue a caer muy corta del fleje. Y a continuación mandaba la segunda por fuera de la caja al galope desbocado del más espectacular caballo abierto. Ante aquel desastre, la mirada que Somonte le dedicó a su amigo hizo temer lo peor.

Cuando se disponían a jugar su segunda tirada, Julián acusaba tal estado de nervios que parecía no saber donde estaba y se le veía temblar como una hoja. En esas condiciones volvía a repetir la jugada de la primera mano, pero al revés. Con la primera bola soltaba otro caballo de los de antología, y a su segunda bola le faltaba más de un metro para llegar al fleje. Entonces Somonte ya no pudo hacer nada por contenerse para evitar expresar en público su tremendo enfado, de forma que todos los que estaban situados en el tiro pudo escuchar lo que le soltaba a Julián en voz alta: «Vaya fantasma que estás hecho tú..., pues menuda estrategia más estupenda nos habías preparado para ganar este concurso. Cualquiera diría que más que una estrategia lo que nos habías preparado era una tragedia».