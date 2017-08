Remo Urdaibai se lleva la bandera española a Bermeo EFE Traineras La trainera vizcaína ganó el Campeonato de España disputado en Castro, al imponerse claramente a la 'Ama Gudalupekoa' de Hondarribia DM . Santander Domingo, 6 agosto 2017, 16:32

La embarcación vizcaína de Bermeo ha arrasado este domingo en Castro Urdiales y se ha llevado la bandera de campeona de España de traineras por delante de las guipuzcoanas de Hondarribia y Orio, y la también vizcaína de Zierbena.

La 'Bou Bizkaia' no ha tenido rival en una regata que ha dominado desde la salida y en la que le ha dado el golpe de mano en el segundo cuarto, cuando ha ampliado los 3 segundos con los que había llegado sobre Hondarribia a la primera ciaboga a los 12 en lasegunda, a mitad de recorrido, que empezaban a dejar el título prácticamente decidido. Aunque no se ha conformado con eso la embarcación de Urdaibai, que no ha dejado de ampliar diferencias a lo largo de los cuatro largos del recorrido por aguas castreñas.

Así, la 'Bou Bizkaia' ha logrado su cuarto campeonato nacional de manera incontestable con una diferencia de 14 segundos sobre Hondarribia, medalla de plata tras recortar algo en el últimocuarto; 28 sobre Orio, a la que casi supera una Zierbena que ha terminado mucho mejor que los 'aguiluchos' y que ha punto ha estado deacabar tercera.

La 'Ama Gudalupekoa' de Hondarribia llegó a apuntar al inicio del segundo largo como rival para Bermeo pero poco duró esa sensación ante el rendimiento de los azules.

Por detrás, Orio pareció ir ganando tiempo a Zierbena en la pelea por el podio, aunque al final los 'galipos' completaron una buena'txanpa' final y solo unas centésimas se lo impidieron.

La excelente regata de Urdaibai ha puesto punto final a un campeonato marcado por la polémica, por la incertidumbre de su celebración, que no se confirmó hasta pocos días antes de su disputa, y por su escasa participación, solo cinco clubes y todos ellos vascos.

Esa escasez ha hecho que solo haya habido este domingo una tanda, que el sábado la clasificatoria fuese contrarreloj y que no se haya disputado el título femenino.

No obstante, los cinco participantes, de los que Kaiku quedó fuera el primer día, son las mejores traineras del Cantábrico comomuestran cada fin de semana del verano en la Liga Eusko Label-ACT, la mejor liga de traineras.

El triunfo de Bermeo es el decimosexto de las embarcaciones vizcaínas, que se quedan así a solo un de las cántabras, que llevan 17, y todavía muy lejos de las guipuzcoanas, que suman 33.

Con este triunfo, Urdaibai, también líder de la Liga Eusko Label, ha logrado la doble corona de ser campeón de España y de Euskadi. Se le escapó el campeonato de Bizkaia, en el que se le impuso Kaiku de Sestao.