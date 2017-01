Una nueva oportunidad para Sordo

Muchos son los aficionados al motor que tienen ganas de volver a ver, por fin, al piloto cántabro Dani Sordo en lo más alto del podio de una prueba puntuable para el Campeonato del Mundo de Rallies. Un hecho que, de momento, sólo ha sucedido en el Rally de Alemania de 2013, cuando el de Puente San Miguel participaba con el equipo Citroën y llevaba a Carlos del Barrio a su derecha.

Esta temporada que está a punto de comenzar plantea muchas incógnitas en general con respecto a la competición y también de forma particular alrededor de Sordo. Los coches estrenan nueva reglamentación. Habrá cuatro marcas de manera oficial. Además, no estará Volkswagen y el piloto que ha dominado el campeonato los últimos cuatro años, Sebastian Ogier, participará con un Ford, equipo que en la temporada pasada no estaba a la altura de la propia marca alemana o de Hyundai. Con todo esto, en un principio el abanico de favoritos es más amplio que en temporadas pasadas, aunque habrá que esperar, al menos hasta el Rally de México, para ver cómo han evolucionado los coches.

Montecarlo abrirá la temporada en la jornada de mañana, aunque esta prueba tradicionalmente no ha despejado nunca las dudas sobre los favoritos al titulo, ya que es una cita en la que la climatología ha decidido en muchas ocasiones la clasificación. Más aún con Europa en medio de una fuerte ola de frío. Una equivocada monta de neumáticos puede hacer ganar o perder, dependiendo de si aparece la nieve o no. La segunda cita en Suecia tampoco permite sacar demasiadas conclusiones al disputarse en su totalidad sobre nieve. Por eso, será el tercer rally, en México, cuando se puedan empezar a ver las prestaciones de cada equipo y sus coches.

Las marcas

Cuatro marcas estarán de manera oficial disputando esta temporada el Campeonato del Mundo de Rallies: Hyundai, Toyota, Citroën y Ford. Todas ellas contarán con tres pilotos cada una. La firma coreana tendrá al volante a Dani Sordo, Thierry Neuville y Hayden Paddon. Por su parte, la escudería japonesa apostará por tres finlandeses como Jari-Matti Latvala, Juho Hänninen y Esapkka Lappi. En Citroën pilotarán Kris Meeke, Stefhane Lefebvre y Criaig Breen, mientras que Ford contará con el defensor del título, Sebastian Ogier; Odd Tanak y Elfyn Evans. De estos doce pilotos, el más veterano es Kris Meeke, nacido en el año 79, seguido de Sordo y Ogier, ambos del 83, mientras que el más joven será, Lefebvre, nato en 1992.

Entre todos suman 61 victorias absolutas. Ogier acumula 38 de ellas, con mucha ventaja sobre Latvala, que ha logrado 16. Mekke, con 3, Neuville, con 2, y Sordo y Paddon con un único trofeo en sus vitrinas completan el palmarés. Con los números encima de la mesa, Ogier sigue siendo el favorito en las quinielas para el campeonato que entra, pero el rendimiento del nuevo Ford es toda una incógnita.

En relación con las posibilidades de Dani Sordo, estas podrían ser mejores que en años anteriores. El cántabro es uno de los más veteranos en el Mundial, ya que desde el 2007 está participando asiduamente en este certamen y siempre dentro de un equipo oficial. Su experiencia y conocimiento en las pruebas le colocan también en una buena posición.

Al menos, Sordo se muestra muy ilusionado ante el comienzo de este nuevo año: «Estoy deseando que la nueva temporada empiece. Ha habido muchos cambios con los reglamentos, por lo que sin duda será emocionante ver cómo se desarrolla todo. Personalmente, estoy muy contento con el contacto que hemos tenido con nuestro nuevo coche. Sé que el equipo ha trabajado increíblemente duro, por lo que ahora queremos llegar a los tramos y hacer lo mejor para tener un buen comienzo de la nueva temporada».