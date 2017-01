Sordo, quinto pese a los problemas

Los dos cántabros que compiten en Montecarlo en la primera prueba del Mundial de Rallies tienen razones de sobra para estar contentos. Dani Sordo marcha quinto en la clasificación general después de la celebración de los tramos de ayer, mientras que Surhayen Pernía, que ha recibido una invitación para estar en la cita monegasca, es tercero en la categoría WRC3. En estos momentos y a la espera de las cinco especiales de hoy, el compañero del de Puente San Miguel en Hyunday Thierry Neuville marcha primero, seguido de uno de los grandes favoritos al título otra temporada más, Sébastian Ogier (Ford).

El Rally de Montecarlo no está defraudando y como ya se ha convertido en una tónica habitual en esta prueba, el estado de la carretera está resultado determinante para los equipos participantes. Ya no sólo la nieve complica la adherencia de los coches, sino que las placas del conocido como ‘hielo negro’ está condicionando la clasificación general.

Con este panorama, los participantes tienen que extremar su conducción para intentar mantener su coche dentro de la carretera. Siempre se ha dicho que un Montecarlo con estas condiciones lo gana quien menos se sale del trazado, por lo que de nada sirve realizar un buen tiempo en una especial si en la siguientes te sales a la cuneta y pierdes dos minutos. En este apartado, el de la regularidad, Dani Sordo ha demostrado que es un experto.

Después de la jornada del jueves en la que tan solo puntuó la segunda especial al tenerse que suspender la primera debido al accidente de Paddon, la actuación de los dos cántabros en carrera se puede considerar de buena, ya que ambos lograron en la jornada de ayer completar todas las especiales. Para el piloto de Hyundai está resultado complicado este comienzo de temporada, ya que no encuentra el ritmo adecuado y su coche parece que tiene algunos problemas en uno de sus diferenciales. Mientras, su compañero de equipo lidera la prueba con una diferencia de 45,1 segundos sobre el actual campeón del mundo, Sébastian Ogier. "No ha sido un buen día para nosotros. Está siendo difícil pilotar en tramos como estos, con hielo y en los que cambia el grip constantemente. En el tercer tramo hemos calado el coche en una horquilla y creo que estamos teniendo algún problema con los diferenciales. Intentaremos luchar en lo queda de rally, pero no es fácil en estas condiciones", declaraba Sordo al término tras bajarse de su vehículo.

Con Neuville y Ogier en las dos primeras plazas de la general, la tercera es para el estonio Tanak, que con el segundo Ford está demostrando que la marca del ovalo puede luchar por más victorias que en 2016. El Toyota de Latvala aparece en la cuarta plaza de la general con una diferencia sobre Sordo de 48,1 segundos. Aunque pueda parecer mucho, en una prueba como Montecarlo las cosas se pueden dar la vuelta en cualquier momento.

Por su parte, Pernía esta realizando una excelente prueba, únicamente empañada por una ligera salida de carretera en la última especial de ayer, en la que perdió más de dos minutos con respecto a sus rivales y le hacía ceder la primera y segunda posición con el resto de pilotos invitados del equipo Renault.

El cántabro está demostrando una gran madurez en esta prueba. Al finalizar la etapa de ayer, Pernía ocupaba la tercera posición en la WRC3 y era segundo entre los Renault Clio a 1.41.1 minutos del italiano Panzani y con 21 segundos de ventaja sobre el francés Martin.

Hoy, cinco nuevas especiales

Para la jornada de hoy las condiciones meteorológicas y el estado de las especiales mantendrán las mismas características. Los equipos que siguen en carrera tendrán por delante las especiales que se sitúan al sur de la localidad de Gap. Lardier et Valença (31,17 km) y La Bâtie Monsaléon (16,78 km) se disputarán en dos ocasiones antes de afrontar un único paso por el tramo de Bayons (25,49 km).