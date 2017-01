Sordo, la única esperanza de Hyundai

A Hyundai le ha mirado un tuerto en Montecarlo. El equipo de Dani Sordo comenzó la primera cita del Campeonato del Mundo de Rallies con la mala noticia del accidente de Hayden Paddon -un fotógrafo español que presencia el tramo perdió la vida- en la etapa inaugural. Ayer, se sumaba el pinchazo de Thierry Neuville, que hasta entonces marchaba líder en la competición monegasca. El suizo sufrió este trastorno en la última especial del día, en la que quedó dañada su suspensión trasera y perdió todas sus opciones victoria. Todas las que se había trabajado desde la primera jornada. A pesar de que su coche no estaba respondiendo todo lo bien que deseaba, al cántabro le tóco más de refilón la mala suerte de su equipo y permanece como el único hombre de Hyundai con opciones de estar entre los primeros. Hoy, se volverá a subir al coche desde la quinta posición.

Por su parte, Ogier llegaba ayer al termino de las seis especiales disputadas como sólido líder de la prueba a falta de las cuatro de hoy. La suerte del campeón. Como repiten todos los participantes, en un Montecarlo con las condiciones meteorológicas -mucha nieve y hielo- que se están dando este año, un cambio en la general puede suceder en cualquier momento. «Lo siento por Thierry. Estaba haciendo un gran trabajo, con una gran velocidad», declaraba Ogier a su llegada al final de la etapa. «Nosotros hemos tenido suerte. Hemos tenido varios errores y hoy (por ayer) volvimos a dar un toque con un banco de nieve, aunque sin consecuencias», precisaba el líder de la clasificación.

Con Ogier en la primera plaza y 47,1 segundos de ventaja sobre su compañero en Ford, el estonio Ott Tanak, Malcolm Wilson, jefe del equipo, está deseando que la prueba termine con sus dos pilotos en lo alto del podio, algo que sería muy importante para la marca del óvalo. De esta forma volvería a lo más alto del cajón después del esfuerzo realizado con el fichaje de Sebastian Ogier. La tercera plaza provisional es para el nuevo Toyota Yaris. En concreto, para Jari-Matti Latvala. Acabar en esta posición sería todo un éxito en el regreso de la marca japonesa al Mundial de Rallies.

Para Dani Sordo tampoco fue la jornada de ayer nada fácil. A pesar de que los tramos contaban con más zonas limpias de nieve, problemas con la dirección asistida le hicieron perder una posición a favor del tercer piloto de Citroën, Craig Breen, que le arrebató la cuarta plaza en la última especial por 15,9 segundos, diferencia que en los tramos de hoy intentará recuperar. El cántabro espera un fallo entre los tres primeros que le permita pisar podio en esta primera cita del año. «Hoy me he encontrado más cómodo. Los tramos seguían estando complicados, pero con más zonas limpias. A pesar del problema que hemos tenido en la última especial con la dirección asistida, he disfrutado un poco más», declaraba.

Pernía, cuarto en WRC3

El otro cántabro en Montecarlo, Surhayen Pernía, tampoco estaba exento de problemas. El orden de salida establecido para la etapa le colocó delante a un participante al que alcanzaba en todas las especiales. «Empezamos el día muy mal. Hicimos un trompo en el primer tramo y durante toda la jornada cogíamos al coche que salía delante nuestro. Así es muy complicado». Sin embargo, el piloto de Cóbreces está muy satisfecho con la carrera que esta realizando: «Estoy muy contento con la actuación que estamos teniendo, ya que a pesar de los problemas, estamos luchando de tú a tú con pilotos que tienen mucha más experiencia que nosotros».

Para que Pernía cumpla su sueño de acabar su primer Montecarlo aún le quedan cuatro especiales por delante y no será sencillo. «Para mañana (por hoy) lo más difícil será la elección de los neumáticos, ya que tendremos que realizar los cuatro tramos con los mismos y hay que estudiar muy bien que opción elegimos. Ahora estamos terceros de la Renault y cuartos de la WRC3. Me gustaría estar en los dos podios»

La última etapa, que se disputa en la jornada de hoy, está compuesta por las especiales de Lucéram (5,50 km) y La Bollène Vésubie (21,36 km), que se realizarán en dos ocasiones y que completarán las 17 especiales que suman 382,65 kilómetros cronometrados.