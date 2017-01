"En Montecarlo he aprendido a tener paciencia y a leer las carreras"

Desde hace una década, Dani Sordo ha convertido en costumbre para los aficionados al automovilismo de la región ver a un cántabro en las pruebas del Mundial de Rallies. La pasada semana, en la cita de Montecarlo que abrió el calendario de 2017, el de Reocín tuvo que compartir protagonismo. Surhayen Pernía (Cóbreces, 1989) ya había conducido en una ‘grande’ –debutó en el Rally de Cataluña–, pero lo de la cita monegasca era algo especial. Gracias a su victoria en la Copa Clio Ibérica consiguió un billete para medirse con los mejores del planeta en unas condiciones meteorológicas excepcionales para los pilotos cántabros. Porque a pesar del gran cuarto puesto en WRC3, el hielo y la nieve le jugaron una mala pasada. "Nos salimos a la cuneta cuando más despacio íbamos. Mi copiloto salió para indicárselo al resto de competidores y se cayó al suelo dos veces por el hielo. Con toda la gente que había estaba seguro que alguno lo había grabado. Efectivamente, nos llegó el vídeo al móvil sin tardar", recuerda Pernía entre risas. Por si lo puramente deportivo no era ya suficiente, algo más que recordar de su paso por Montecarlo. De momento, el primero.

–¿Qué balance hace de su primera participación en esta prueba?

–El balance es bueno. Creo que hemos cogido mucha experiencia, hemos aprendido mucho y la clasificación ha sido buena. También hemos aprendido a defendernos en unas especiales que, si en situaciones normales ya son difíciles, la meteorología las complicó aún más.

–¿Tan complicada era la conducción a causa del hielo y la nieve?

–El estado de las especiales presentaba situaciones que eran completamente nuevas para nosotros y afrontarlas de la mejor manera era muy complicado. En este sentido, tengo que agradecer los consejos que nos dio Dani Sordo, que antes del rally nos enseñó a leer bien esas diferentes situaciones y nos dio consejos sobre cuándo teníamos que apretar y cuándo que tener paciencia.

–¿Qué fue lo más difícil de su primer paso por Montecarlo?

–Sin lugar a dudas el leer bien cómo estaba la especial. En la primera etapa salimos muy nerviosos. Después de la suspensión de la primera especial por el accidente que sufrió Paddon y el largo parón que tuvimos antes de la segunda no salimos muy centrados. A los tres kilómetros ya me fui fuera de la carretera. Cuando volvimos al asfalto me dije a mí mismo que habíamos ido a Montecarlo para aprender y terminar el rally, así que sobre la marcha decidimos pasar ese tramo para estar al día siguiente en la salida.

–Tras ese arranque un tanto accidentado, ¿la segunda jornada se encontró más cómodo?

–Sí. Con la salida de carretera del día anterior habíamos perdido más de dos minutos y salimos sin presión. Eso nos ayudó a afrontar la etapa sin los nervios del día anterior. Al ir retrasados en la general por el tiempo perdido, también estábamos muy retrasados en el orden de salida, lo que provocó que en las especiales alcanzábamos a los dos pilotos que salían delante nuestro, y en ocasiones a otro más. Esto nos retrasaba. Sin embargo, los tiempos sí salían, recuperamos la primera plaza entre los Clio y logramos una diferencia importante sobre el segundo. Lo malo fue que en el último tramo, nos volvimos a salir y perdimos todo lo que habíamos conseguido durante el día. Nos quedaban dos etapas por delante y decidimos que no arriesgaríamos nada más. Han sido muchas las personas que han hecho posible que estuviéramos viviendo esta gran experiencia y acabar el rally era la mejor manera que teníamos de agradecer el apoyo.

–Ha repetido varias veces la palabra ‘aprender’ ¿Tanto le ha enseñado este rally?

–En Montecarlo he aprendido a tener paciencia y a leer bien la carrera. Eso es lo que me traigo. Hemos aprendido a que en una prueba del Mundial de nada te vale ir como un misil en una especial y en la siguiente salirte de la carretera o cometer algún fallo de conducción.

–¿Montecarlo es lo que se esperaba? ¿Qué fue lo más curioso?

–Lo que más me sorprendió fue la cantidad de aficionados cántabros que ha viajado hasta Montecarlo. Yo sé que son muchos los que acuden a diferentes pruebas del Mundial, pero pasar por los tramos es la única manera de poder apreciar los muchos que se desplazan.

–Si tuviera que elegir una palabra para definir esta experiencia, ¿cuál escogería?

–No sé cómo explicarlo. Sabemos que Montecarlo siempre es difícil, y según nos comentaban pilotos que han estado en otras ocasiones, este puede que haya sido el más complicado de los últimos años. Sin embargo, tengo que reconocer que cada vez que cruzábamos la meta de una especial sentía algo muy extraño. Por un lado, la satisfacción de completar otro tramo, pero por otro lado pensaba lo mal que lo habíamos pasado al ir sorteando curvas en las que la nieve y el hielo nos lo hacían pasar muy mal. Pero vamos, que repetiría (risas).

–¿Cómo fue competir con el equipo Renault?

–He quedado muy contento con el trabajo que hemos hecho. Y los responsables de la marca también han quedado muy satisfechos con nuestro rendimiento. Nos hemos entendido muy bien y hemos trabajado mucho conjuntamente para encontrar los mejores reglajes. Esto nos abre una puerta a seguir en un futuro trabajando con ellos para realizar algunos test y seguir desarrollando el coche. Es algo que podría suceder y que podría complementar mi programa en el Campeonato de España con Hyundai.

–¿Con qué momento se queda de lo vivido en Montecarlo?

–Si recordaré esta prueba por algo especial es por haberla vivido con mi padre. Desde que empecé a salir al Campeonato de España mis padres nunca habían podido estar, ya que el pan hay que hacerle todos los días en Cóbreces –allí regentan un obrador–. En alguna prueba se escapaban, pero era ir y volver sin apenas tiempo de ver nada ni de estar conmigo. En Montecarlo mi padre ha estado los tres días, y para mí eso ha sido el mejor premio que me llevo de esta prueba.

–Ahora toca cambiar el chip y ponerse en ‘modo Hyundai’ para el comienzo del Nacional de Rallies…

–Ya estoy en ello. El programa con el Hyundai i20 R5 comienza en el mes de marzo en el Rally Sierra Morena. No queda mucho tiempo y ya estoy deseando que llegue el coche y comenzar con los test para llegar a la primera prueba lo más rodado posible. Es un proyecto que tengo que aprovechar y trabajaré al cien por cien para lograr el título. Ese es el gran objetivo del año.

–Parece que esta puede ser una de las temporadas más disputadas de los últimos años...

–Mejor. Cuantos más pilotos opten a la victoria, más aprenderemos y más caro pondrán el triunfo.