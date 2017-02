Sordo pierde posiciones en el Rally de Suecia

El piloto cántabro Dani Sordo (Hyundai) es séptimo tras la primera jornada del Rally de Suecia, a más de 1:40 de diferencia de su compañero de equipo, el belga Thierry Neuville. El piloto cántabro no encontró el ritmo adecuado para afrontar los rápidos tramos sobre nieve. En la primera especial del día lograba mantener unas discretas diferencias con respecto a sus rivales, cediendo únicamente siete segundos con respecto a su compañero Neuville, que era quien marcaba el mejor registro.

Sin embargo en la segunda especial del día, el cántabro realizaba un trompo en una de las horquillas de la prueba y cedía un tiempo precioso, con lo que perdió también el ritmo de carrera que ya no recuperó en el resto de especiales. «En una horquilla cometí un error y perdí mucho tiempo. Después no podía encontrar el ritmo», declaraba el piloto cántabro al final de la etapa, para añadir que la última especial fue complicada al tener que disputarla de noche. «Ha resultado muy difícil al tenerla que hacer con la parrilla de focos del coche, es complicado conducir de noche por estos tramos. Además los clavos de los neumáticos estaban ya muy dañados y la adherencia era muy diferente. No corrí riesgos».

Neuville, líder

El belga Thierry Neuville lidera, con 28 segundos de ventaja sobre el finlandés Latvala, el Rally de Suecia, segunda cita del Campeonato del Mundo de Rallies que en la jornada de ayer disputaba siete tramos cronometrados repartidos entre Suecia y Noruega. Es la única cita del calendario que ‘pisa’ dos países diferentes.

A pesar de que Jari-Matti Latvala lograba sacar la quinta esencia al nuevo Toyota Yaris en su segunda carrera, no podía impedir que el Hyundai de Thierry Neuville le arrebatara por dos ocasiones el liderazgo de la prueba, concluyendo la etapa en una segunda posición que es valorada muy positivamente por los responsables de Toyota, ya que en su regreso a la competición se están mostrando muy competitivos.

El Hyundai en manos de Neuville parece que también está a la altura y después del buen rendimiento en el pasado Rally de Montecarlo, donde un error de pilotaje le apartó de la victoria, ahora en Suecia demuestra que está en plena forma y que este año aspira a lo más alto.

Con Thierry Neuville y Jari-Matti Latvala en las dos primeras posiciones, las tres siguientes plazas están muy disputadas. El piloto estonio de Ford, Ott Tanak, ocupa la tercera posición provisional por delante del primer Citroën, el de Kris Meeke, al que sigue de cerca el actual Campeón del Mundo de Rallies, Sébastien Ogier. Estos tres pilotos están separados entre ellos por tan solo seis segundos. Para hoy habrá que estar muy atentos a los tiempos que haga Ogier, ya que según la nueva normativa, no saldrá abriendo pista como le sucedió ayer, por lo que el piloto francés podría recuperar posiciones en la clasificación general.