A Sordo le falta ritmo en Francia

El mundial de rallies ha llegado a la superficie en la que Dani Sordo se siente más cómoda. El asfalto. Sin embargo, el piloto cántabro de Hyundai no ha empezado con buen pie la primera prueba de la temporada que se desarrolla al cien por cien sobre esta superficie.

Sordo y su copiloto, Marc Martí, no encontraron ayer el ritmo deseado en los primeros tramos del rally francés y los tiempos de la primera jornada hablaban por sí solos. El Hyundai que pilota el cántabro llegó a la línea de meta con el mejor quinto tiempo, a casi un minuto del líder de la prueba, el piloto británico de Citroën, Kris Meeke.

«Ha sido un día difícil para nosotros. He intentado adaptar mi estilo de conducción al nuevo i20 Coupé WRC y a estos tramos, pero los tiempos no son los que esperaba. El coche es bueno y estamos dando lo mejor de nosotros. Trataremos de encontrar mejor feeling con el coche en lo que queda de rally. Veremos qué tal mañana (por hoy)». Sordo no estaba nada contento con sus tiempos y así lo declaró a los periodistas cuando le preguntaron al término de la prueba.

El que sí lucía una sonrisa al salir de su Citroën fue Kris Meeke. El piloto británico de la escudería francesa dominó la primera etapa del Rally, al imponerse en tres de las cuatro especiales disputadas en la jornada de ayer. En el primer tramo, de 31,2 kilómetros, Meeke ya aventajaba en 5,7 segundos a Sebastian Ogier, su principal perseguidor en la prueba. En el segundo, de 29,12 kilómetros, volvió a imponerse al actual campeón del mundo, al aumentar la distancia en tres segundos.

Duelo entre Ogier y Meeke

Pero en el tercer tramo, de 31,2 kilómetros, el británico vio como Ogier marcaba el mejor tiempo y la distancia se rebajaba en ocho décimas. Solo fue un espejismo. En la última especial del día el dominio volvió a ser inglés. Meeke sacó 2,2 segundos a Ogier, que terminó la jornada a 10,3 segundos de lo más alto de la tabla, siendo el único piloto que con su Ford Fiesta parecía estar dispuesto a disputarle la victoria a Citroën, el equipo que ha llegado a Córcega tras subirse a lo más alto del podio en la última cita automovilística disputada en México.

El podio lo completó Thierry Neuville. El compañero de equipo de Sordo en Hyundai, además de quedar por encima del cántabro en la tabla, logró meterse entre los tres primeros. Perdió 25,8 segundos pero su coche ofreció un mayor ritmo que el del cántabro, lo que le permite tener aún opciones de luchar por la victoria final en este Rally de Córcega. En ese hipotético caso, Hyundai sería la cuarta marca diferente en ganar una prueba esta temporada. En la cuarta plaza se situó Craig Breen. El segundo piloto de Citroën mantuvo una disputada pugna con Dani Sordo en todos los tramos cronometrados, siendo en la última especial del día donde el francés arrebataba la cuarta plaza al cántabro por tan solo 1,4 segundos.

Para hoy están previstos otros cuatro tramos cronometrados que suman en total 131,96 kilómetros. Después de los cambios necesarios realizados ayer durante su última asistencia, Sordo confía en mejorar el rendimiento de su Hyundai y escalar posiciones en la general del rally de las 10.000 curvas.