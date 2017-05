Chus Puras completa en moto el Merzouga Raid

Chus Puras ha completado el Merzouga Rally-Raid, prueba en la que dejó aparcadas las cuatro ruedas y en la que participaba en la categoría de motos con una KTM del equipo X Raids. El cántabro tomó parte en esta prueba como preparación y con la única intención de cruzar la línea de meta, algo que conseguía y que le da el pasaporte para participar en la categoría de motos en el Dakar, algo que no se descarta, ya que el cántabro es un gran apasionado del enduro, especialidad que lleva practicando desde hace años a nivel privado hasta que ahora ha optador por participar, de manera oficial, en una prueba de este tipo.

Chus Puras.

El Merzouga Rally-Raid es una de las citas del circuito Dakar Series, pruebas obligatorias y necesarias para poder inscribirse en la que sin duda es la prueba más importante del automovilismo deportivo: el Dakar. Una prueba que se disputa durante toda una semana con etapas muy duras que han motivado muchos abandonos a lo largo de la edición.

«El objetivo era acabar y lo he conseguido. He de reconocer que no me esperaba que fuera tan duro hacer un rally de seis días como el Merzouga. Con esta participación quería tener una toma de contacto en una carrera internacional, aprender y disfrutar de la experiencia. Y, la verdad, es que ha merecido la pena», comentaba el piloto cántabro al finalizar la última etapa, reconociendo que durante la prueba ha tenido que superar momentos muy delicados: «Sufrí mucho físicamente en la segunda etapa, casi toda sobre dunas, y a punto estuve de retirarme por un golpe de calor que me dejó muy tocado». El cántabro completó todas las etapas y terminó en el puesto 63 de la general en una prueba en la que participaban más de 140 equipos.