Automovilismo Arranca el Rally Santander Cantabria Uno de los participantes disputa el rally del año pasado. / Luis Palomeque El Shakedown y la ceremonia de salida centran la actividad de este viernes, mientras que el sábado se disputarán los ocho tramos cronometrados que componen la edición FÉLIX ORTIZ SERRANO Santander Viernes, 20 octubre 2017, 08:17

La octava cita del Campeonato de España de rallies se pone hoy en marcha con la celebración de varios actos que tendrán a los aficionados muy pendientes de los equipos participantes.

Una jornada en la que se celebrará el Shakedonw entre las 12.30 y las 14.00 en Camargo, en el barrio del Churi, donde un total de 21 equipos realizarán este tramo de test donde pondrán a punto sus vehículos de cara a la jornada del sábado. Ya por la tarde, el protagonismo llegará a la Plaza Alfonso XIII con la celebración de la ceremonia de salida a las 20.30 horas, acto en el que todos los participantes pasarán por el podio en este evento protocolario con el que se da el banderazo de salida un año más. Media hora antes del comienzo, los diez primeros de la lista de inscritos realizarán una sesión de firma de autógrafos para los aficionados. Aunque para desilusión de muchos la firma contará con una ausencia significativa.

Óscar Freire no tomará salida

El tres veces campeón del Mundo de ciclismo, Óscar Freire, finalmente no ha podido solucionar los problemas mecánicos en su Kia ProCeed y no será de la partida. Es sin duda una baja muy importante para el equipo Autogomas, que se queda sin su piloto más mediático.

Será en la jornada del sábado cuando los participantes comiencen su particular lucha contra el conómetro. Las previsiones meteorológicas tienen a todos preocupados. Lo cierto es que si llueve no cogerá a nadie por sorpresa, ya que en esta prueba y durante los últimos años, siempre ha estado presente la lluvia de un modo u otro. La carrera comenzará a partir de las siete de la mañana desde el parque de asistencia instalado en el aparcamiento de los Campos de Sport del Sardinero, desde donde se dirigirán a disputar la primera de las especiales (San Roque-Villacarriedo. Quien no salga muy despierto para disputar los 27,51 kilómetros, puede lamentarlo durante todo el día. Todos los pilotos coinciden en que esta especial es la mas importante de la prueba, y en la que las diferencias pueden ser mas significativas.

Pernía, entre los favoritos

El cántabro Surhayen Pernía es uno de los favoritos a subirse a la primera plaza del podio, posición por la que lleva luchando toda la temporada y que aún no ha logrado conseguir. No será fácil, ya que para lograrlo tendrá que superar al actual líder del certamen, Iván Ares, que junto con Pedro Burgo, Miguel Fuster y los pilotos del equipo Suzuki, Joan Vinyes y Gorka Antxustegui, son otros de los aspirantes a una de las tres plazas del podio en esta octava cita del Nacional.

Además de la clasificación general, en el rally Santander Cantabria se ponen en juego diferentes clasificaciones en las que cada piloto tienen su especial interés. La categoría GT que lidera Álvaro Muñiz con el Abarth 124, tendrá en el cántabro Marcos Diego su principal rival. En la categoría R2, pilotos como Javier Pardo o Roberto Blach mantendrán su particular carrera, al igual que sucederá dentro de la Copa Suzuki donde Alfredo Tames defenderá su liderazgo frente a Alberto Monarri, esperándose un duelo tan apasionante como el vivido en el resto de las pruebas que estos dos pilotos han disputado este año.