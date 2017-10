AUTOMOVILISMO Los cántabros corren en casa Marcos Diego e Iván Bartolomé estarán en la salida con su Porsche 997 Gt3. / Félix Ortiz Serrano Surhayen Pernía y Carlos del Barrio parten como favoritos en la cita más importante del calendarioEl Rally Santander-Cantabria arranca el viernes con 18 pilotos locales FÉLIX ORTIZ SERRANO Santander Miércoles, 18 octubre 2017, 07:31

Son 17 equipos completos, más José Luis Carrera al volante de su Suzuki Swift y los copilotos Sara Fernández, Isabel Ortiz y Borja Odriozola. Así se articula la representación cántabra en el Rally Santander-Cantabria de este fin de semana. Surhayen Pernía y Carlos del Barrio son los favoritos no ya entre los cántabros, sino a la victoria final, pero tras ellos hay un ejército de pilotos y copilotos.

Tras sus dos podios consecutivos en las dos últimas pruebas del Campeonato de España, el apoyo de la afición cántabra y el buen momento de forma que ha demostrado el piloto de Cóbreces le colocan como favorito para romper la racha de tres victorias consecutivas del líder de la competición, el gallego Iván Ares.

Los seguidores locales también estarán muy pendientes del equipo Autogomas. Una escudería que en esta prueba estará al completo, con los dos DS3 R3 de Dani Peña, actual campeón de Cantabria, y Dani Martinez, pilotos que lucharán por la zona noble y con el plus de correr en casa, no es descartable incluso que den alguna sorpresa agradable. El conocimiento de las especiales y su experiencia es una ventaja extra. Peña, actual campeón de Cantabria de Rallies, tiene claro el objetivo para esta prueba. «No es puntuable para el Regional que actualmente lideramos, pero esta cita siempre está en nuestro programa al ser la prueba más importante y donde nos podemos medir con pilotos del Nacional. Nuestro objetivo es rodar rápido, creo que tenemos que aprovechar nuestro conocimiento de las especiales y conseguir el mejor resultado posible», afirma.

El tres veces campeón del mundo de ciclismo en ruta, Óscar Freire, también será de la partida con el Kia ProCeed. El torrelaveguense llega a esta prueba con ganas de resarcirse después de no haber podido completar el pasado Rally Cataluña. Su principal objetivo es disfrutar de las especiales y seguir sumando experiencia. El asfalto ha sido siempre su hábitat natural, aunque ahora lo recorra de otra manera. El equipo Autogomas lo completa Jonathan Domingo, piloto ganador de la Copa Citroën AX 2016, que participa en la prueba con el DS 3 R1 de la escudería cántabra, como premio por su victoria en este apartado. Sin duda, una excelente vivencia. «Estamos muy contentos e ilusionados de poder estar en la línea de salida de un rally del Campeonato de España en nuestra tierra. Agradecemos esta oportunidad y trataremos de disfrutar y seguir aprendiendo, ya que llegar hasta aquí ha costado bastante».

Otro de los destacados será el piloto del equipo Adelma, Marcos Diego, con su recientemente adquirido Porsche 997. Diego viene de lograr la victoria en el último Rallysprint de Medio Cudeyo, por lo que esta prueba la afronta con la moral muy alta y con ganas de luchar con los 'gallos' del Nacional. Especialmente, con el líder de la categoría GT, Álvaro Muñiz y su Abarth 124. Marcos Diego reconoce estar aún «muy lejos de conseguir sacar al coche el cien por cien de sus prestaciones, pero intentaremos hacer una buena carrera y aprender todo lo posible. Usaremos el shakedown con el fin de ajustar el coche lo mejor posible a las condiciones de la prueba que, esperemos, no se dispute con lluvia y mal tiempo».

Copa Suzuki

Dentro de la categoría R2, Óscar Corona (Ford Fiesta) y Jesús Villegas (Peugeot 208) serán los pilotos que representen a Cantabria, mientras que José Luis Carrera será uno de los participantes en la Copa Suzuki.

En el apartado autonómico, la participación no es la de ediciones anteriores, al no ser puntuable para el Campeonato de Cantabria. Son únicamente nueve los equipos que no han querido perderse la oportunidad de estar en el podio de salida, el próximo viernes en la plaza Alfonso XIII, y competir por las mismas especiales que poco antes disputaron los mejores pilotos del momento en esta especialidad.

A pesar de no ser puntuable para el certamen regional, sí lo es para la Challenge Rallycar. César Canales, líder de esta clasificación, encabeza el listado montañés, seguido de Iván García, Javier Fernández, Alejandro Ortiz y Alberto Muñoz. Estos pilotos serán los que se disputarán los puntos puestos en juego para la citada competición. Canales estima como «importante» para él esta prueba. «Salir al Rally Santander-Cantabria siempre lo es para cualquier piloto cántabro, pero para nosotros este año lo es aun más al jugarnos el liderato en la Challenge Rallycar. Tendremos que superar a Iván García, que va muy rápido y con el que seguro estaremos peleando todo el día».

Entre los participantes del Regional destacan también dos pilotos que seguro serán muy seguidos por la afición. Por un lado, Capi Saiz y su copiloto Javi Carbajo, que vuelven a subirse al mismo Peugeot 205 Rallye, con el que participó en esta prueba en el año 1991, logró la victoria en el Desafío Peugeot esa temporada y participó en el Rally de Inglaterra. Capi afronta la prueba con mucha ilusión y ganas de disfrutar de la experiencia. Será una cita especial: «Estamos muy ilusionados con volver a subirnos al mismo coche con el que logramos tan buenos resultados hace 26 años. Hemos realizado el pasado fin de semana los reconocimientos a las especiales y me parece un rally espectacular. El primer tramo es de Mundial y puede marcar grandes diferencias. Nuestro objetivo es disfrutar de la prueba y volver a recordar experiencias que, por lejanas en el tiempo, no hemos olvidado».

Por otro lado, se encuentra el equipo formado por Agustín de Carvalho y 'Nano' Canales, dos de los organizadores del Rally Festival Trasmiera, que no han querido perderse esta cita con su BMW M3.

Francisco Santamaría, con su Peugeot 106, y el siempre espectacular Raúl Blanco, con el Ford Escort, completan el listado cántabro en esta cita que se pondrá en marcha el próximo viernes en Santander con las verificaciones administrativas y técnicas, el shakedown y la ceremonia de salida. Ya el sábado será cuando el cronómetro entre en juego para la disputa de las ocho especiales programadas.