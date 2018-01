Raid-Dakar Chus Puras se despide del Dakar tras otra caída en la que se ha vuelto a dañar la clavícula Puras, durante una de las etapas El piloto cántabro, el más veterano de los inscritos en motos en esta prueba, se lesionó en la segunda etapa y en esta cuarta se ha vuelto a caer por lo que su lesión ha empeorado DM . Santander Martes, 9 enero 2018, 20:15

El piloto cántabro Chus Puras ha tenido que decir adiós al su sueño de terminar el Rally Dakar en moto tras una nueva caída en la que se ha vuelto a dañar la clavícula.. Lo ha dado todo. Puras, el piloto más veterano de los inscritos en moto, ha luchado hasta el final por continuar en el Dakar 2018. Ni la fuerte caída sufrida en la segunda etapa, ni el dolor posterior le impidieron continuar. Sin embargo este martes en una zona muy rápida y de arena blanda de esta cuarta etapa, Puras volcó hacia delante con su moto y se golpeó de nuevo la clavícula, lo que ha empeorado su lesión.

«Iba por una zona muy rápida, con roderas blandas y me caí. Me he llevado un golpe muy fuerte y con tan mala suerte que ha sido en el mismo sitio de la otra vez, en la clavícula». Así relataba el expiloto de WRC, Puras, el revés sufrido.

El bicampeón del mundo de rallies, se produjo una lesión en los ligamentos de su clavícula en la segunda etapa de este raid, cuando, por la arena blanda, se cayó en una duna. «Pegué con el hombro y me produje una lesión en el ligamento de la calvícula», explica Puras. Sin embargo siguió compitiendo hasta que hoy, un nuevo golpe y en el mismo sitio, le ha impedido continuar. «Seguramente tenga muy dañado el ligamento de la clavícula. Ahora cuando llegue al campamento me miraré, de nuevo, pero lo mejor es ver lo que tengo ya en casa», concluyó Chus Puras, dando las gracias a todos los aficionados, por el cariño que le han trasladado durante todo este tiempo, y a sus patrocinadores, por el apoyo prestado.