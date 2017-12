Chus Puras pone el lunes rumbo al Dakar Chus Puras, durante uno de los entrenamientos que ha realizado para preparar el Dakar 2018. / DM El cántabro disputará a los 54 años el raid más duro del planeta en la categoría de motos LEILA BENSGHAIYAR Sábado, 30 diciembre 2017, 08:18

Chus Puras se convertirá en el primer cántabro que disputa el Dakar, el reto más duro y extremo del planeta, sobre dos ruedas. Al mando de una KTM 450 Rally, el piloto está a punto de abordar esta nueva aventura, que comienza el próximo seis de enero y para la que lleva preparándose durante todo el año.

A menos de una semana para que comience la carrera, Chus Puras ya tiene todo preparado para partir el próximo día uno de enero rumbo a Perú y con el dorsal 83 a la espalda, situarse en la línea de salida de la 40 edición del Dakar. «Es el fruto de un año completo de trabajo y de muchas horas de esfuerzo, de sacrificio y de entrenamientos durísimos, para llegar a este rally en las mejores condiciones», explicó el piloto.

Los entrenamientos no sólo han trabajado el aspecto puramente competitivo, sino que abarcaron otras cuestiones. La preparación física, mental y nutricional jugó también un papel muy importante que Puras trabajó concienzudamente. En este sentido el piloto se siente confiado. «Creo que llego bien preparado porque, junto a Joan Fernández y a todo el equipo de XRaids, hemos completado una gran planificación. Eso sí, soy consciente de que voy a sufrir mucho, pero también sé que voy a disfrutar una de las mejores experiencias de mi vida, que será descubrir este desafío tan extremo, llegar a Córdoba y terminar mi primera participación en el Dakar», comentaba un Puras ilusionado por cumplir al fin el objetivo que tenía en mente desde hace años.

El próximo día 6 de enero, el piloto será testigo del banderazo de salida en Lima y pondrá definitivamente en marcha un proyecto largamente perseguido. Por delante, casi 9.000 kilómetros, de los que 4.500 serán de Súper Especial. El desierto de Perú y sus impresionantes mares de dunas, la altitud de Bolivia, con cinco días por encima de los 3.000 metros y la dificultad añadida que va a suponer competir con el mal de altura, las etapas maratón en las que las motos no podrán recibir asistencia... En total, 14 etapas marcadas por un sinfín de dificultades hasta llegar al 20 de enero, fecha en la que se disputará el último tramo del recorrido.

Veteranía

Chus Puras es el piloto más veterano de la lista de 142 inscritos para disputar, sobre dos ruedas, el Rally Dakar. Y es que, a sus 54 años, Puras participa en moto en una disciplina en la que el físico es determinante. De ahí la estricta preparación a la que se ha sometido el cántabro. «He dejado los títulos mundiales y de España en rallies aparcados, para empezar de cero. Llevo siete años montando en moto y cada día me apasiona más, ya que me está dando muchas satisfacciones», comentó Chus Puras, que no perdió la oportunidad de dar las «gracias a mi familia, en primer lugar, a mis amigos moteros y a todas las personas y entidades que han apostado por este proyecto, en especial a mis patrocinadores. Gracias a todos por permitirme afrontar este reto personal y deportivo tan increíble», declaró el piloto.