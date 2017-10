Cuatro tramos de lo más variado Sábado, 21 octubre 2017, 08:58

Tramo 1 y 3 27,5 kilómetros.

San Roque-Villacarriedo

Con 26,51 kilómetros de recorrido, la especial de San Roque-Villacarriedo será la encargada de poner en marcha la prueba. Una especial que, si las condiciones climatológicas son adversas -podría unirse la niebla- sumado a que los primeros pilotos afrontarán la especial casi de noche al comenzar a las 8.03 horas, convierte a esta especial en una de las más importantes y decisivas de esta trigésimo octava edición del Rally Santander-Cantabria.

El tramo comienza en bajada durante 9,5 kilómetros hasta la localidad de Merilla, para empezar entonces el ascenso hasta Carcabal, que cuenta con zonas muy estrechas y sucias que complican mucho la conducción a los pilotos participantes en la carrera. El trazado sigue siendo muy virado hasta la localidad de Abionzo, donde comienza una fuerte bajada hasta llegar a Villacarriedo, con un buen piso pero con un trazado muy técnico.

Tramo 2 y 4 15,4 kilómetros.

Barcenilla-Vega

Es la especial más corta de la prueba, pero sus 15,48 kilómetros pueden marcar diferencias. Una especial en la que mantener un buen ritmo es fundamental para no llegar a meta con muchos segundos de más en el cronómetro. Cuenta con varios tipos de asfalto diferentes, siendo la única característica que les une lo mucho que patinan tanto en seco como con agua, algo que cobra especial importancia con la previsión meteorológica para hoy. Su trazado es muy técnico y cuenta con zonas muy delicadas. Unas buenas notas en los reconocimientos serán algo esencial para no llevarse sustos en la jornada del rally.

Tramo 5 y 7 20,5 kilómetros.

Villanueva-Matienzo

Esta especial se ha disputado en varias ediciones de este rally. Comienza con una bajada de cuatro kilómetros que cuenta con un buen piso, para pasar a una zona muy estrecha y virada hasta llegar a la localidad de Solórzano, donde se realizan dos cruces muy espectaculares para los aficionados. Desde ese punto, comienza una subida muy rápida hasta el alto de Fuente Las Varas donde empieza la bajada hasta la localidad de Matienzo. Es esta parte de la especial la que posiblemente sea la zona mas técnica de todo el recorrido del rally. Esta zona del tramo cronometrado es definida por muchos de los pilotos que la han disputado en alguna ocasión como el tramo más completo que hay en el Campeonato de España de Rallies.

Tramo 6 y 8 16,4 kilómetros.

Ramales-Ruesga

Este tramo tan solo se ha disputado en la edición de 2014, pero no por ello deja de tener un encanto especial. Sus 16,44 kilómetros son muy completos, contando con zonas muy rápidas que se combinan con otras en las que la carretera se vuelve más estrecha y la sucesión de curvas no dejará a los pilotos relajarse en ningún momento. Quizás lo más delicado de esta especial sea su zona final, ya que ésta es totalmente en bajada y con varias 'paellas', por lo que aquel piloto que no cuide sus frenos antes de afrontar esta parte del tramo podría sufrir mucho en los últimos kilómetros de este Rally Santander-Cantabria.