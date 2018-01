«He cumplido mi sueño mejor de lo que pensaba»

Eran las 19.30 horas cuando el avión procedente de Madrid aterrizaba en la pista del Aeropuerto Severiano Ballesteros. Dentro de la terminal, más de 250 personas, entre amigos y aficionados, esperaban a que José Luis Peña apareciera por la puerta para darle la enhorabuena por el importante reto que lograba el pasado sábado, cuando lograba cruzar la línea de meta de la última etapa del Dakar.

José Luis aparecía con cara de cansado, muy cansado, pero también reflejaba sorpresa por la mucha gente que se había desplazado a recibirle. Sin embargo, entre las emociones que su cara reflejaba, la que sin duda destacaba era la de satisfacción y alegría. «Ha sido duro, muy duro, por lo que llegar a casa me hace especial ilusión, ya que tenia muchas ganas de abrazar a los míos», manifestaba un José Luis Peña visiblemente emocionado. «Este recibimiento es espectacular y se suma a las muchas emociones que he vivido durante los últimos días. Yo esperaba encontrarme aquí a mi familia y a cuatro amigos, pero sinceramente, estoy impresionado del recibimiento. Sí era consciente de que en Cantabria se había seguido muy de cerca nuestra participación y por mi familia me llegaban muchos mensajes de apoyo desde la tierruca, algo que de verdad se agradece mucho en los momentos bajos que hemos tenido. Todo no ha sido la alegría del último día cuando llegamos al final de la prueba. Antes habíamos pasado etapas muy duras, que una vez superadas y sin tiempo prácticamente para dormir, te ponías de nuevo al volante para disputar la siguiente. Ha sido muy duro, pero ha merecido la pena. He logrado cumplir un sueño que tenia hace tiempo y mucho mejor de lo que pensaba. Ahora mismo aun estoy en una nube, además de muy cansado».

El cansancio se reflejaba en su rostro después de concluir la que para muchos ha sido la edición más dura del Dakar de la última década. «Yo no tengo la referencia de otras ediciones en cuanto a la dureza de esta prueba, al ser mi primera participación. Pero todos dicen que ha sido la más dura de todas las celebradas en Sudamérica», comentaba José Luis a sus amigos con los que compartía unos momentos que para él fueron especiales y muy emotivos, no cansándose de comentar lo duro de la carrera.

La pregunta que muchos le hacían era obvia '¿El año que viene vuelves?'. Y su respuesta no tardaba mucho en realizarla. «No lo sé. De momento tengo que descansar, que falta me hace. Después bajar de la nube en la que llevo desde el sábado y asimilar todas las experiencias que hemos vivido durante estas intensas dos semanas. Después lo analizaré todo y decidiremos lo que hacemos. La verdad es que la experiencia ha sido maravillosa. Lo que sí he aprendido es que luchando y teniendo mucha ilusión las cosas se consiguen. Así que de momento me quedo con eso».

José Luis Peña también quiso tener un recuerdo especial y su agradecimiento para quien ha estado durante toda la prueba a su lado, sufriendo y disfrutando en cada momento dentro del coche, su copiloto Rafael Tornabell. «El trabajo de Rafael Tornabell ha sido perfecto, impecable y le estoy muy agradecido. Si hemos conseguido acabar la prueba ha sido, sin duda, por él, que en todo momento ha sabido dosificarme cuando era necesario y animarme cuando había que correr más. Sus 22 participaciones en esta prueba sin duda nos han servido de mucho, ya que es mucha la experiencia que él tenía y que la ha sabido aplicar conmigo».

El equipo

También quiso felicitar a su equipo, Xtreme Plus, «un equipo con mayúsculas. Su labor ha sido impecable durante toda la prueba. Conocía de su trabajo y profesionalidad, pero me han sorprendido agradablemente. Tan solo tuvimos un problema con la caja de cambios en una de las primeras etapas, algo que solucionaron en una de las asistencias y desde entonces todo funcionó a las mil maravillas. Otro de los aspectos a destacar del equipo es que a pesar de su profesionalidad y de tener un gran número de personas trabajando en él, se respiraba un ambiente muy familiar que me ha gustado mucho y que también me ha ayudado a superar la prueba».

Junto a José Luis, también regresaba una parte muy importante de su equipo en Sudamérica, su esposa, Balbi, y sus cuñados Claudio y Pilar. «El tenerlos cerca de mí ha sido un de mis mayores apoyos, ya que cuando terminaba la etapa siempre estaban conmigo, animándome y trasladándome todos los apoyos y ánimos que a ellos les llegaban desde aquí. Rafa y yo hemos estado dentro del coche, pero ellos también se han dado una buena paliza y parte de este sueño es también de ellos», comentaba un José Luis Peña emocionado por todo lo que estaba viviendo.

En relación a su cuarta plaza en la clasificación de su categoría, José Luis lo tenía muy claro. «Nosotros hemos ido con la idea de terminar la prueba, ese era nuestro principal objetivo y lo hemos logrado. Hombre, si hubiéramos subido al podio hubiera estado muy bien, pero me quedo con haber sido el primero de los debutantes en el Dakar en las categorías de coches y buggies».