Otro año entre la élite Dani Sordo volverá a representar a España en una nueva edición del Mundial. :: dm La pareja cántabra vuelve a compartir kilómetros tras cinco años separada y debutará el próximo jueves en el Rally de Montecarlo Dani Sordo comenzará la semana que viene su decimotercera temporada en el Mundial, esta vez con Carlos del Barrio a su derecha FÉLIX ORTIZ Sábado, 20 enero 2018, 14:24

Restan cinco días. El próximo 24 de enero se pondrá en marcha una nueva temporada en el Campeonato del Mundo de Rallies con el mítico Rally de Montecarlo como el encargado de levantar el telón a una temporada que se presenta muy emocionante, ya que una vez más la igualdad de los vehículos garantiza pelea en cada curva. El año 2018 no tendrá nada que ver respecto a aquellas campañas en la que los alemanes de Volkswagen dominaban carrera tras carrera y sumaban año tras año los títulos de pilotos y marcas. El cántabro Dani Sordo volverá a estar presente en el Mundial con Hyundai y en esta ocasión con otro cántabro a su derecha, Carlos del Barrio, copiloto con el que logró su única victoria en el WRC en el Rally de Alemania en 2013.

Antes de ponerse en marcha los cronómetros la próxima semana, la edición de este año fue presentada recientemente con motivo de la feria Autosport International en Birmingham (Reino Unido) en un acto al que acudieron todos los equipos oficiales que lucharán este año por los títulos de marcas y pilotos.

Se presenta una temporada que, a pesar de contar con pocos cambios, alguno de ellos sí se puede considerar como muy importante. Quizás el que menos notoriedad tenga sea el calendario de pruebas para este año, que estará compuesto, como la temporada pasada, por 13 carreras. Por ello, el único cambio es que sale el Rally de Polonia (que se cae del campeonato por su falta de seguridad en las especiales del pasado año) y entra el Rally de Turquía, prueba que ya estuvo presente entre los años 2003 y 2010 (con pausas en 2007 y 2009).

Otro de los cambios, este más importante aún, es la entrada de Ford como marca, ya que el pasado año M-Sport participaba como equipo privado, logrando finalmente para la marca del ovalo los títulos de constructores y pilotos. Ahora, con la entrada de Ford como marca, se espera que el equipo M-Sport aumente en competitividad y en algo que es muy importante, el aspecto económico. Ford contará en sus filas con el actual campeón del Mundo, Sébastien Ogier, además de Elfyn Evans, Bryan Bouffier y Teemu Suninen, con el Fiesta RS WRC como el modelo que utilizarán.

El regreso de Loeb

El cambio más significativo y que ha sido el notición de este comienzo de temporada ha sido el anuncio del regreso del nueve veces campeón del Mundo, Sébastien Loeb, que participará en tres pruebas este año con el equipo Citroën, su marca de siempre. Estará presente en las pruebas de México, Córcega y España. «Las sensaciones del rally son de las más fuertes que he conocido y tengo ganas de rodar en carrera con estos nuevos WRC. Es fantástico hacerlo en el seno del equipo con el cual he ganado todo. Voy sin pretensiones, con el objetivo de divertirme», manifestaba el piloto francés en la presentación del equipo.

En cuanto a las pruebas escogidas para su regreso, el galo argumentó su decisión. «Es lógico disputar el Rally de Francia, ya que el asfalto siempre me ha gustado, aunque no conozco el recorrido actual del de Córcega y España también me venía bien. Después, aunque creo que será complicado ya que hace mucho tiempo que no lo hago, quería hacer una prueba en tierra. Tengo muy buenos recuerdos de México y el trazado no ha cambiado demasiado en relación a mi época».

Sin duda, un regreso del que estarán muy pendientes todos los aficionados, especialmente con ese esperado duelo entre los dos Sébastien: Loeb y Ogier. El equipo Citroën lo completan los pilotos Kris Meeke, Craig Breen y Khalid Al-Qassimi, con el vehículo Citroën C3 WRC entre sus manos.

El equipo Toyota, que el pasado año se incorporaba al certamen y que obtuvo unos excelentes resultados en su primera temporada, afronta el año con la incorporación del piloto que actualmente cuenta con la mayor proyección, Ott Tänak, que formará equipo con Jari-Matti Latvala y Esapekka Lappi, con el Toyota Yaris WRC, el más espectacular de todos los que participan en el Mundial.

Por su parte, Hyundai quizás sea el equipo que cuenta con el vehículo más evolucionado, el Hyundai i20 WRC, con el que la pasada temporada estuvo luchando por los dos campeonatos, el de marcas y el de pilotos con Thierry Neuville.

La incorporación a finales del pasado año de Andreas Mikkelsen a Hyundai, que participará en las 13 pruebas junto con Thierry Neuville, ha motivado un programa de solo siete pruebas para Hayden Paddon y Dani Sordo, que tendrán que compartir el tercer coche del equipo alternándose en las pruebas, aunque para la cita de Portugal, Hyundai sí contará con coches para sus cuatro pilotos.

Sordo-Del Barrio, juntos

Para Dani Sordo la temporada que esta a punto de comenzar será la décimo tercera entre los mejores y al volante de un WRC. Fue al año siguiente de conquistar el titulo de Campeón del Mundo Júnior (2005, con un Citroën C2 S. 1.600) cuando se hizo un hueco en la élite de este deporte y desde entonces, bien sea con una marca o con otra, siempre ha estado en el pelotón de cabeza con los mejores pilotos del mundo y subido en el baquet de un coche oficial.

No es fácil en ningún deporte, pero menos en el automovilismo, mantenerse más de una década en la élite. Actualmente se podrían contar con los dedos de las manos los pilotos que no aportan dinero a los diferentes equipos para poder estar dentro de una estructura oficial, bien sea a través de patrocinadores o, en algunos casos, de su propio bolsillo. Los asientos en los que los pilotos cobran por conducir son muy pocos y uno de ellos lo ha estado ocupando el cántabro durante todos estos años.

Actualmente el piloto cántabro pasa por ser uno de los más experimentados de la parrilla, habiendo participado en 151 rallies en la máxima categoría. Ha subido al podio en 42 ocasiones, una de ellas -Alemania 2013- en la primera plaza.

El principal cambio dentro del equipo de Sordo para este 2018 es el copiloto, ya que al finalizar la pasada temporada el cántabro rompía su relación con el catalán Marc Martí y anunciaba el regreso de Carlos del Barrio a su derecha.

La experiencia de Del Barrio es amplia y conoce muy bien a Sordo. Ambos ya han competido juntos en varias ocasiones y su regreso ha sido muy bien recibido por la afición cántabra, ya que el experimentado copiloto santanderino cuenta con un gran carisma, no sólo en nuestra región, si no que su trabajo esta reconocido también en el Mundial.

La relación de Carlos y Dani ya comenzó en los inicios de Sordo en la competición, recuperándose años más tarde cuando Sordo fichó por Mini en las temporadas 2011 y 2012. Al siguiente año, también compartieron kilómetros juntos dentro del equipo Citroën y en el Rally de Alemania, donde conseguían su única victoria en el Mundial, algo que buscarán también este año como uno de los objetivos.